Münster’de Kutlu Doğum coşkusu

4 Nisan, 2017

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Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in dünyaya teşrifinin 1446. yıl dönümünde Münster’de Kutlu Doğum programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği‘ne bağlı Recklinghausen, Gelsenkirchen ve Castrop bölgelerinden 27 DİTİB derneğinin ortaklaşa hazırladığı program Castrop Europehalle’de yoğun katılım ile gerçekleşti.

Recklinghausen-Suderwich DİTİB Kuba Camii Din Görevlisi Vehbi Açıköz’ün sunumu ile başlayan program, İstanbul İstoç Camii İmam-Hatibi Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Ardından selamlama konuşmalarına geçildi. 27 DİTİB derneği adına Kutlu Doğum Komite Başkanı Can Kara’nın selamlama konuşmasının ardından din görevlileri adına Gelsenkirchen-Scholwen DİTİB Ayasofya Camii Din Görevlisi Mesut Özdemir kürsüye geldi. Daha sonra Münster DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Yunus Yüksel ve Münster Konsolosu Fatih Yazıcı birer selamlama konuşması yaptılar.

Diyanet İşleri Başkanlığı Program Geliştirme Daire Başkanı Cafer Tayyar Doymaz “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” konulu konferans verdi. Toplumsal hayatın sığınağının güven olduğuna vurgu yapan Doymaz şöyle konuştu: “Dünyanın dört bir tarafında alemlera rahmet Hz. Peygamberi (sav) anıyoruz. O’nun hayatından seçkin örnekler sunuyoruz ve yeniden O’nun rehberliğine, O’nun önderliğine ne kadar muhtaç olduğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Tekrar Hz. Peygamberimizi hayatımızın merkezine koyabiliriz diye çaba gösteriyoruz. Bütün insanlığın bütün toplumların güven ve güven ortamına çokça ihtiyacı var. Toplumsal hayatın sığınağı güvendir. Arkadaşlar, komşular, akrabalar ve aileler arasında güven var ise o zaman herkes birbirinden emindir. Şayet güven yoksa herkes birbirine kuşkuyla bakar. Bizim görevimiz Kadim geçmişimizde ve geleneğimizde inşa ettiğimiz güven duygusunu yaşadığımız topluma ve bütün dünyaya inşa etmeliyiz.”

DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğmu’nun hafta münasebetiyle tebrik ve teşekkür mahiyetindeki konuşmasında, „Peygamber sevgisi etrafında gönüllerin birleştiği ve salonların adeta tıklım tıklım dolduğunu bu salonda Peygamberimizi anlamak, O’nun güzelliklerini tekrar etmek için bir aradayız. Hz. Peygamberi anmak ve anlamak için, O’nu örnek almalı, O’nun temsil ettiği aşkın değerlerin bütününü tanımalı ve hayatımıza ışık tutan bir meşale yapmalıyız“ dedi.

Konuşmaların ardından bölge DİTİB dernekleri kız ve erkek öğrencilerimizin ilahi dinletisine geçildi. Hediye ve çiçek takdiminin ardından hatıra fotografı çekimiyle program sona erdi.

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