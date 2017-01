MÜSİAD Emekliliği Masaya Yatırdı

23 Ocak, 2017

MÜSİAD Stuttgart Şubesi düzenlediği bilgilendirme toplantısında, “borçlanarak emekli olma” konusunu masaya yatırdı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Ataşe Ayşe Günaydın, soruları yanıtladı.

Hüseyin Yüce

MÜSİAD Stuttgart Şubesi düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yurtdışında yaşayan vatandaşların ‘Borçlanarak Emekli Olma’ konusunu ele aldı. Programa konuşmacı olarak konuk olan Stuttgart Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Ayşe Günaydın, borçlanarak emekli olma konusunu detaylı şekilde anlatarak, kendisine sorulan soruları yanıtladı.

MÜSİAD Stuttgart Şubesi Başkanı Mehmet Ali Bulut ile MÜSİAD Stuttgart yöneticilerinin organizasyonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısının açılış konuşmasını Başkan Mehmet Ali Bulut yaptı. Bulut konuşmasında, MÜSAD Stuttgart Şubesi’nin çalışmaları hakkında bilgi vererek, planlanan geleceğe ilişkin projelere değindi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Ayşe Günaydın, yurtdışında ikamet eden yurtdışı hizmet borçlanması yoluyla Türkiye’den emekli olmak isteyen vatandaşların, aracı kuruluşlara gitmeden ataşeliğe başvurarak ücretsiz olarak, tüm işlemlerini yaptırabileceklerinin altını çizdi. Müracaatta önemli faktörün; vatandaşın Türkiye’de çalışmışlığının olup olmadığı, prim gün sayısının, yaşının, ödeyeceği paranın hepsinin ona göre değiştiğini kaydetti.

Ayşe Günaydın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları ile mavi kartlılar, yurtdışı hizmet borçlanması yoluyla Türkiye’den emekli olabiliyorlar. Erkekler sadece yurtdışında geçen sigortalılık süreleri ile bu süreler arasında ve sonunda 1 yıla kadarki boşta geçen süreleri borçlanabiliyorken, kadınlar buna ilaveten yurtdışında ikamet ettikleri süreleri borçlanabilirler. Ancak kişi sadece yurtdışında 18 yaşından sonra T.C vatandaşlığında geçen süreleri borçlanabilmektedir.

Türkiye’deki sosyal güvenlik mevzuatı Almanya’dan farklıdır ve Türkiye’de herkes için geçerli tek bir emeklilik yaşı ve prim süresi yoktur. Türkiye’de hiç çalışması bulunmayan kişilerin durumu ile, çalışması olanların durumları farklıdır. Yeni yasa ile birlikte mavi kartlılara da borçlanma hakkı getirilmiş olmakla birlikte, bu kişilerin sadece yurtdışında T.C. vatandaşı olarak 18 yaşından sonraki sürelerini borçlanma hakkı vardır. Ve bu süre, mavi kartlıların Türkiye’den emekli olup olmayacağının belirlenmesinde önemlidir. Türkiye’den emeklilik için asgari süre belirli koşullar altında 10 yıldan başlamaktadır.

Türkiye’den borçlanma yoluyla emekli olmak isteyen vatandaşlarımıza Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği olarak ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

MİNİJOB ÇALIŞMA

Yurtdışı borçlanma yoluyla Türkiye’den emekli olanların, 28 Haziran 2012 tarihinden bu yana minijob dediğimiz işlerde çalışmaları yasak. Eğer kişi çalışırsa, aylığını durdurmak zorunda.

İstisna: 28/06/2012 tarihinden önce, aylık alanlar ile aylık bağlama işlemleri devam edenlerin aynı zamanda kısa süreli çalışmalarının bulunması halinde aylıklarının ödenmesine kazanılmış hak olarak devam edilmektedir. Ancak kısa süreli çalışmaları devam edenlerin çalışmalarını sonlandıracakları veya ara verecekleri tarihe kadar kazanılmış hakları korunmakta olup, yeniden kısa süreli çalışmaya başlamaları halinde bu tarih itibarı ile aylıkları kesilmektedir.

KESİN DÖNÜŞTEN NEYİ ANLAMAK LAZIM?

Yurtdışı borçlanma işlemi ayrı, emeklilik ayrıdır. Kişi Almanya’da çalışsa dahi borçlanma yapabilmekte, ancak borçlanma yoluyla emekli olabilmek için yurda kesin dönüş şartı gerekmektedir. Kesin dönüşün anlamı ise, kişinin yurtdışında çalışmaması, herhangi bir sosyal yardım veya ödenek almamasıdır. Kişi bu şartları taşıyorsa, Türkiye’ye kesin dönüş yapmış sayılmaktadır. Yurtdışında ikamete dayalı sosyal yardım alan veya çalışmaya başlayan kişiler, Türkiye’den emekli olduklarında bunu SGK’ya bildirmek ve aylıklarını durdurmak zorundalar.

Emeklilik bir haktır. Bu hakkı hak ettiğiniz zaman haktır. Formlarda yanlış beyanda bulunanlar bir zaman sonra sıkıntı ile karşılanıp Ataşeliğimize başvuruyorlar. Bu durum bizi üzüyor. Sorunlarla karşılaşmamak için vatandaşlarımızın doğru beyandan şaşmamalarını öneriyoruz.

ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİ

Almanya’da doğan her bir çocuk için, doğum yapan veya çocuğu yetiştiren ebeveyn adına Alman Sigorta Kurumu tarafından karşılıksız olarak 1992 yılından önce doğan her çocuk için 2 yıl, sonra doğan her çocuk için 3 yıl sigortalı çalışmış gibi prim ödemesi yapılmaktadır.

Bu uygulamaya sigorta sistemi içerisinde “çocuk yetiştirme süresi” (Kindererziehungszeiten) denilmektedir.

Yatırılan primden dolayı çocuk yetiştiren annelere emeklilik şansı doğmakta, ancak bu sadece ancak başvuru ile gerçekleşmektedir. Çocuk yetiştirme süreleri, anne ya da babanın emeklilik sigortasına zorunlu prim süresi olarak saydırılabilmektedir. Primler karşılıksız olarak devlet tarafından ödenmektedir. Ancak kişilerin bu haktan faydalanmaları için V 800 denilen formu doldurarak çocukların doğum belgeleri ile birlikte Alman Sigorta Kurumu’na başvuru yapması gereklidir.

Ataşelik olarak Türk annelerin büyük bir oranının çocuk yetiştirme sürelerini Alman sigorta kurumuna işlettirmediklerini gözlemledik. Çocuk yetiştirme süreleri sigorta cetvelinde görünüyorsa, bu süreler çalışma süresi olarak borçlanılabilmekte ve böylece kişinin aylık hesabında ve Türkiye’de işe başlangıç sayılmasında avantaj sağlamaktadır.” dedi.

