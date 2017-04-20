MÜSİAD KARLSRUHE BULUŞTURDU

20 Nisan, 2017

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KARLSRUHE – Genç MÜSİAD’ın organize ettiği Vizyon programına katılım yoğun oldu. Genç MÜSİAD Başkanı Abdülhamit Çördük, Genç MÜSİAD Yönetim Kurulu ve Karlsruhe Türk Öğrenciler Derneği KATÖD’ün sorularını cevaplandıran MÜSİAD Karlsruhe Başkanı Burhan Sağlam organize için emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençlerin güzel enerjisi ve ilgisi karşısında memnuniyetini dile getiren Sağlam, kurumun gelecekteki hedefleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

GENÇ MÜSİAD’ IN BİR SONRAKİ

PROGRAM KATILIMI

26.04.2017 TARİHİNDE,

İHK KARLSRUHENİN DÜZENLEDİĞİ

-GİRİŞİMCİLER VE GENÇ İŞLETMECİLER GÜNÜ-(TAG DER GRÜNDER UND JUNGUNTERNEHMER)

IHK DA GERÇEKLEŞECEK.

KATILIM VE İRTİBAT İÇİN GENÇ MÜSİAD KARLSRUHE FACEBOOK SAYFASINA MESAJ ATABİLİRSİNİZ

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