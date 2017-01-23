MÜSİAD NÜRNBERG’DE BAYRAM VAR

23 Ocak, 2017

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Serdar Türen

NÜRNBERG – Müsiad Kuzey Bavyera Nürnberg Şubesi olağan genel kurulunu geҫtiğimiz günlerde Genel Kurulunu üyelerin yoğun katılımı ile gerҫekleştirdi. Yüze yakın üyesi olan işadamları derneğinin genel kurulu Müsiad Nürnberg ofisinde yapıldı. İstiklal Marşı ve Kuran tilaveti okunarak başlayan genel kurulda divan heyeti başkanlığına Ahmet Selvi, Süleyman Karaaslan ve Emin Tarık Argıt seҫildi. Yoklamanın ardından Faaliyet ve Muhasebe raporları okundu. Genel kurul üyeleri Kadir Bozkurt başkanlığındaki yönetim kuruluna yaptıkları başarılı ҫalışmalar iҫin teşekkür ettiler. Kültürel Geziler, konferanslar, önemli siyasi ve işadamlarının katıldığı toplantılar gibi bir ҫok önemli faaliyete imza atan yönetim kurulu genel kurul üyeleri tarafından ibra edildi. Ҫoğunluğun sağlandığı genel kurulda yapılan seҫimin ardından Başkanlığa Emin Bayram seҫildi. Müsiad Kuzey Bavyera Nürnberg Şubesi’nin yeni dönem yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu. Ümit Gürel, Uğur Yılmazel, İsmail Sönmez, Enes Gencalioğlu, İlker Koҫak, Fikret Bilir, Tahir Aksu, Hayrettin Kudat, Ümit Kelepir, Orhan Orhan, Emre Şentürk, Niyazi Koҫ ve Erkan Şahin.

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