MÜSİAD TERÖRE HAYIR DEDİ

22 Aralık, 2016

Yorum Yok

MÜSİAD, Amsterdam’da teröre karşı birlik mesajı ve dünya barışı vurgusuyla bir açıklama yaptı.

MÜSİAD Avrupa Teşkilatı Başkanları’nın imzasını taşıyan açıklama şöyle; “MÜSİAD olarak, bugün dünyanın önemli başkentlerinden birinde, Amsterdam’da ikinci MÜSİAD şubemizi açmak için bulunuyoruz. Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkiyi daha ileriye taşımak üzere gerçekleştirdiğimiz bu açılışın amacına ulaşmasını diliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz 68 ülkede her zaman barış ve uyum için içinde ve dürüst bir şekilde ticari faaliyetlerde bulunmayı amaçlayan iş adamlarını bir araya getirmeyi misyon edinmiş, global bir iş dünyası örgütüyüz. Her zaman farklılıklarımızın bizi güçlü kıldığına inanarak, bulunduğumuz ülkenin yerli iş adamlarının şubelerimize üye olmasını çok önemsedik. Böylece hem birbirimizden çok şey öğrendik hem de birlikte büyüdük. Bu tecrübemizi tüm global teşkilatların paylaştığını düşünüyoruz. Bu düşünceyle; birlikte güçlenmek ve büyümek varken, teröre bir kimlik kazandırmaya gayret gösterilmesine anlam veremiyoruz. Son günlerde bir biri ardına yaşanan elim hadiseler hepimizin malumu. Terör din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, yaş ayırt etmeden maalesef tüm dünyayı sarmış durumda. Üstelik her geçen gün şiddeti ve hadsizliği artarak büyüyor. Son olarak Pazartesi akşamı Ankara’da görev yapan değerli Büyükelçi Andrey Karlov’u hain bir suikast sonucu kaybettik. Bu üzücü olayın şokunu henüz yaşarken bir hazin haber daha aldık. Berlin’de bir saldırgan kamyonu ile Noel Pazarını kana buladı. Birkaç dakika sonra, terörün Zürih’teki bir camiye yöneldiğini gördük. Bu “Kara Pazartesi”de yaşanan olayların tek ortak sonucu masum hayatların aramızdan ayrılması ve yaralanması oldu. Buradan tekrar Sn. Karlov’un ailesi ile tüm Rus halkına ve Almanya’ya en samimi duygularla taziyelerimizi sunuyoruz. Gördüğünüz gibi terör hangi maskeyi takarsa taksın; hangi ideoloji ve inançla kendini meşrulaştırmaya çalışırsa çalışsın, dünyanın her yerinde din, dil, ırk gözetmeden masumların canını alıyor. Haklısı, haksızı; bahanesi, mazereti yok. Unutmamalıyız ki dünyanın herhangi bir yerinde masum insanlara sıkılan her kurşun, aslında barışı temin etmek için gerçekleştirilen tüm çalışmalara sıkılmıştır. Biz MÜSİAD olarak, her zaman amasız, fakatsız, her türlü terörün karşısında olduğumuzu söylüyoruz. Çünkü terör sanılanın aksine bölgesel bir sorun değildir. Haritaya bakmaz ve sınır gözetmez. İstanbul’da, Berlin’de, Lahor’da, Paris’te, Ankara’da ve Zürih’te yaşanan vahşet ve yarattığı acı aynı büyüklüktedir. Bu nedenle, başta tüm uluslararası kuruluşlar olmak üzere tüm siyasi iradeleri teröre göz açtırmamak üzere birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Terörle mücadele eden bütün meşru siyasi iradeleri destekliyoruz. Masumların canı üzerinden kirli emellerine ulaşmaya çalışan terör örgütlerine karşı mücadelede, en küçük bir taviz bile verilemez. Emin olun, 30 senedir terörle savaşan bir ülkenin vatandaşları olarak, bunu en iyi biz biliyoruz. Dünya barışı için biran önce, terörün tek bir dini, tek bir milleti, tek bir coğrafyayı temsil ettiği halüsinasyonundan kurtulmalıyız. Eğer dünyada terörü bitirmeyi samimiyetle istiyorsak; uluslararası toplumun da geç olmadan, bizimle aynı hassasiyeti paylaşması gerekiyor. Daha fazla can kaybı yaşanmadan, dünyanın üzerinde bumerang gibi dönüp duran bu terör belasına karşı, bütün ülkelerin siyasi hesapları bir tarafa bırakarak, ortak tavır alabilmesi ve teröre karşı kararlı durması şarttır.”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği-MÜSİAD

