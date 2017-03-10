MÜSLÜMAN KADINLAR ADALET İSTİYOR

10 Mart, 2017

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Gülsüm Tan – HANNOVER

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DITIB-Asağı Saksonya ve Bremen Eyalet Kadın Birliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hannover bölgesinde düzenlenen etkinlikte müslüman kadınlar için “adalet” talep edildi.

Hannover kentindeki DİTİB Ronnenberg derneğinde gerçekleşen etkinlik, Eyalet Kadın Birliği Başkanı Halime Cengiz’in selamlama konuşmasıyla başladı. Konuşmasını ayet ve hadislerdeki tavsiyeleri sunarak sürdüren Cengiz, DİTİB Federal Kadın Birliği’nin (BDMF) bu yılki konu başlığını “Müslümanım, Kadınım Adalet istiyorum!” olarak belirlemesiyle etkinliği aynı konu başlığında organize ettiklerini söyledi. BDMF’nin bu seneki Dünya kadınlar günü kapsamında müslüman kadınlar başta olmak üzere tüm kadınlara yönelik örnek bir güçlendirme projesi yürüttüğüne dair bilgi veren Cengiz, bu sebeple mart ayı boyunca Almanya genelinde programların yapılması planlandığını belirterek, bu programların ana konuları ve aynı zamanda kampanyanın talepleri şöyle olacağını söyledi: Adil rol dağılımı, Yerel politikaya girme ve yükselme şansı, Mülteci kadınlar topluma dahil edilmeli, Siyasal ve sosyal katılım, Eşit işe eşit ücret, İş piyasası ve eğitimde fırsat eşitliği – yaşlılık yoksulluğuna hayır, Yerel politikaya girme ve yükselme şansı.

Daha sonra avukat Penbe Güldoğan, kadın ve erkekler arasındaki maaş eşitliği konusunu ve Almanya’da bu konu ile ilgili güncel durum ve kanunları üzerine kadınlara bilgi verirken, onların sorularını da yanıtladı.

Skeç, şiir ve yarışmalar ile devam eden ev sahibi derneğin Kadın Birliği Başkanı Ayşe Keskin’in sunduğu programda, dernek Başkanı ve Din Görevlisi eşlerine çiçek takdim edilirken, takdimde programa katılan yaşlı konuklarında unutulmaması sevindirdi.

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