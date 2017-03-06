MÜSLÜMANLAR ÜLKEYE ALINMASIN

6 Mart, 2017

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Göçmen ve İslam karşıtı söylemleriyle öne çıkan Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Müslümanların Almanya’ya girişine sınırlama getirilmesini istedi. Almanya’da Müslümanların sayısının artmasının sorunların artmasına neden olacağını savunan AfD Başkan Yardımcısı Alexander Gauland, Müslümanların genel olarak Almanya’ya girişinin yasaklanması gerektiğini söyledi. Funke Medya Grubu’na konuşan Gauland, “Ülkemiz için güvenli olan Müslüman ülkelerden gelenlerin Almanya’ya alınmamalarıdır. Kuzey Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, ekonomik nedenlerle ülkelerini terkediyor. Bunları göz önüne alarak sadece hayati tehlikesi olan Müslümanların Almanya’ya alınması doğru olur” dedi. “Politik bir hedefi olan İslam’ın anayasaya aykırı olduğunu” da iddia eden Gauland, Müslüman nüfusunun artmasıyla Batı’nın problemlerinin artacağını öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ocak tarihinde imzaladığı kararname ile 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına ülkeye giriş sınırlaması getirmiş, bu karar dünya çapında tepkilere ve gösterilere neden olmuştu.

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