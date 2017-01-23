Müslümanlara muhalefet tokadı

23 Ocak, 2017

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Nebahat Uzun

HAMBURG- Hamburg’da muhalefet partileri Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU), Hür Demokrat Parti (FDP) ve aşırı sağcı AfD, 2012 yılında Müslüman dini cemaatlerle imzalanan devlet antlaşmasının iptal edilmesini talep etti. İktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise ilişkilerin zorlaştığı bu zor bir dönemde Müslüman dini cemaatlerle imzalanan devlet antlaşmasına sahip çıkılması gerektiği tezini savundu. Hamburg Belediye Sarayı’nda gerçekleştirilen ve binden fazla davetlinin katıldığı yeni yıl resepsiyonunda konuşan Hamburg SPD Meclis Grup Başkanı Andreas Dressel, “Böyle gergin bir dönemde Müslüman dini cemaatlerle imzalanan antlaşmayı iptal ederek diyalogların kesilmesi ve köprülerin yıkılması kentimiz açısından vahim sonuçlar doğuracaktır” şeklinde konuştu. Ozellikle anayasa ve anayasal değerlere bağımlılık konularında Müslümanlarla yapılan devlet antlaşmasının büyük anlam ve önem taşıdığının altını çizen Dressel, ayrışma ve bölünmeden ziyade uyumlu bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Muhalefet partilerin konuya bakış açıları ise daha farklı. Hamburg CDU Meclis Grup Başkanı Andre Treppol, “Almanya’da Hıristiyan kültürü ve yaşam tarzına saldırgan bir biçimde eleştirenler işbirlikçimiz olamaz” sözleriyle Müslüman cemaatlerle imzalanan devlet antlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Ole von Beust’un yönetimindeki CDU’nun başlattığı girişim, 2012 yılında iktidara gelen SPD tarafından sonuçlandırılmış, Hamburg Müslüman cemaatlerle devlet anlaşması imzalayan ilk eyalet olarak öncü olmuştu. Antlaşmanın maddeleri arasında dini cemaat temsilcileri devlet tarafından doğrudan muhatap alınması, din dersi müfredatlarında aralarında Müslüman cemaat temsilcilerinin de bulundupu ortak komisyon tarafından belirlenmesi, Müslümanların dini bayramlarında Müslüman çocuklara izin verilmesi, kubbeli ve minareli camilerin inşasına izin verilmesi, Müslüman kadınların kıyafetleri nedeniyle mesleki yaşamdan kısıtlanmaması gibi konular yer alıyor.

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