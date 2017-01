Müslümanlardan evsizlere yardım

3 Ocak, 2017

Yorum Yok

Halil Uygun

Almanya ve Hollanda sınırını yakın olan Belçika’nın Walon kesiminde yer alan Liege Büyükşehir ve ilçelerinde sokaklarda yaşayan evsizlere acil kış yardımı kapsamında yardım eli uzatıldı. Fas, Türk, Bosna-Hersek, Suriye ile çeşitli Müslümanların yer aldığı Liege Yardım Platforum adı altında derneğin 3 yıldız sürekli olarak sokaklarda yaşayan evsizlere çeşitli yardımlarını sürdürmekte. WEFA Liege Başkanı İbrahim Ural aynı zamanda Liege Yardım Platforum derneğinde de gönüllü olarak çalışmalarda bulunup istasyonlarda, sokaklarda ve parklarda yaşayan evsizlere 3 yıldır kış paketi ile hijyenik paket yardımların ulaşmasında yer almakta. Hava sıcaklığının 1-5 derecelere düştüğü günlerde her gece evinden çıkarak Liege kenti ve civarında sokaklarda evsiz arayan gönüllülerden İbrahim Ural, her gün işe gidip gelirken sokaklarda ve özellikle istasyonlarda evsizlerle karşılaştığını ve bu durumun kendisini üzdüğü için böyle bir çalışma yapmaya karar verdiğini açıkladı. Ural, “Liege ve çevresinde ortalama 700 evsiz yaşıyor. Toplum onları görmemezlikten geliyor. Liege Yardım Platforum derneğimizde yaklaşık 30 tane gönüllümüz var. Büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşmakta ve çeşitli millete mensup insanlar var. Gruplar haline ekiplerimiz geçe ve gündüz Liege ve ilçe sokaklarını gezerek kaç kişi ve nerelerde yattıklarını keşfediyoruz. Bu evsizler genellikle ayni yerde yatıyorlar. Sanki tapulu yerleri gibi. Evet, Liège de geceyi geçirmeleri için yer var ama yetersiz. Bazıları imkânları olsa bile geceyi sokakta geçirmeyi tercih ediyorlar. Maalesef içlerinde bayanda var. Onlarla konuşuyoruz hayat şartları çok zor ve bizimle kimse ilgilenmiyor diye şikâyetleşiyorlar. Yabancıların yârdim etmesini şaşkınlıkla anlatıyorlar. Bazen soruyoruz ne yapmak isterdin diye bu duruma düşmeseydin, gözyaşını silerek bizde bir aile olmak isterdik. Çocuklarımızın olmasını isterdik. Kışlık paketi verirken gözlerindeki sevinci hissediyoruz. Teşekkür ettikten sonra, temizlik yani hijyenik paketini hemen kullanacağım diyerek seviniyorlar. Bir kaç saat için de hayatin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Ne kadar şükür etsek azdır. Bu sene en az yüze yakın evsize ulaşmaya çalışıyoruz. Evsizlere Mayıs ayına kadar geçerli olan 5 Euro değerinde bir fiş verdiklerini ve böylece bir dönerciden günlük yiyeceklerini karşılamaktayız. Elbette bizlere destek veren sponsorlarımızı unutmamak lazım. Her türlü desteğe verenleri çok teşekkür ediyoruz” dedi

Ağlamamak için kendimizi zor tutuyoruz

Müslüman olan Belçikalı Ahmed Jansen, Faslı Ali Zeriouh ve İbrahim Ural’dan oluşan ekiple Türkiye Gazetesi olarak bizlerde sokaklarda yaşayan evsizlere yönelik yapılan yardım paketi dağıtımını takip ettik ve sokakta yatan evsizlerin ne kadar sahipsiz olduklarını gördük. Halimizi ne kadar şükür etsek azdır, ağlamamak için insan kendini tutuyor. Bu tür çalışmanın önemini vurgulayan Faslı Ali Zeriouh şunları söyledi: “Medya biz Müslümanları yanlış tanıtan haberlerle sık sık karşılaşabiliyoruz. Medyanın bizi tanıttığı gibi değil, biz bizi tanıttığımız gibiyiz diyebilmek için bu tür çalışmalarımızı yapıyoruz. İnancımız bize yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmayı tavsiye ediyor” dedi. Belçikalı Müslüman Ahmed Hansen, “Liege Yardım Platforum’un anlamlı bir çalışmaya vesile olduk. Evsiz olan ve sokaklarda yaşayan insanlara sıcak ilgilimizle birlikte yardımlarımızı yaptık. Emeklerini esirgemeyen tüm Liege Yardım Paltform ekibine ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Biz insanlık ailesinin ortak bireyleriyiz. Bu bağlamda soğukta sokakta yaşayan insanları da insanlık ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz” sözlerine yer verdi

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook