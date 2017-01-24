MUTLAKA MESLEK YAPIN

24 Ocak, 2017

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Muzaffer Çetin-KARLSRUHE

Karlsruhe Sanayi ve Ticaret Odası (IHK), Karlsruhe Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (HWK) ve Karlsruhe İş Ajansı tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen Meslek Eğitim Fuarı ”Mesleğe ilk adım 2017” dm-arena – Messe Karlsruhe’de gençlerin ziyaretine açıldı. Bölgenin en büyük meslek fuarına, Baden bölgesinden Alman Devlet Demir Yolları, Daimler AG Mercedes, Robert Bosch, Siemens, Neff, Michelin, makina, teknoloji, Allianz, Volksbank, Sparkasse, AOK, EnBW, sigorta şirketleri, sağlık sektörü, metal ve İnşaat firmaları, Emniyet Teşkilatı ve Metro, Aldi, Lidl gibi bir çok branşta meslek okullarının, büyük firma ve kurumların da aralarında bulunduğu 300 kurum stant oluşturdu. Fuara, IHK Karlsruhe Başkanı Wolfgang Grenke, HWK Karlsruhe Başkanı Joachim Wohlfeil, Karlsruhe İş Ajansı Müdürü Ingo Zenker, IHK Eğitim ve öğretimin Müdürü Alfons Moritz, Karlsruhe Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Muhammed Kıran, Osman Kaya, Türk STK temsilcilerinin yanı sıra Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı ve 200 farklı mesleğin tanıtıldığı meslek fuarında, Türkiye’nin Karlsruhe Başkonsolosluğu Çalışma Ataşeliği de bilgilendirme stantları açtılar.

MESLEK EĞİTİMİNİN ÖNEMİNİ ANLAYALIM:

Karlsruhe Sanayi Ticaret Odası (IHK), İş Ajansı ve Karlsruhe Zanaatkarlar Odası tarafından senede bir kez düzenlenen ‘Mesleğe ilk adım 2017’ meslek fuarında, gençlere meslek eğitimi ve işyeri bulma konusunda geniş kapsamlı bilgiler veriliyor. Fuarda, çok sayıda ilğinç meslek dalları var. Gençler bu meslekleri inceleyerek ve bilğiler alarak geleceklerin, şekilendirmek ve neler yapabileceklerini sorguluyorlar. Türk gençlere yönelik’de Başkonsolosluk Çalışma Ataşeliği’nin bilğilendirme stand açmasının değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Muhammed Kıran ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Osman Kaya, ”Amacı gençlerimizi bilgilendirme ve yönlendirme aynı zamanda da yanlarında olduğumuzu hissetirmek. Fuara katılım açısından bir değerlendirme yapacak olursak fuarın çok başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Öncelikle önceki yıllarda karşılaştırdığımızda ailelerde ve gençlerde belli bir bilinçlenmenin olduğu gözleminde bulundum. Ancak bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Mesleki eğitim konusunda ailelerine gençlerin çok daha fazla bilinçlenmeye ihtiyacı var . Bu nedenle mesleki eğitim konusunu sürekli gündemde tutarak toplumumuza bir bilinçlenme oluşmasını hedefliyorum. Umarım bu noktada bütün aileler mesleki eğitimin önemini anlayarak çocuklarını Bu yönde yönlendirirler. Almanya eğitim sisteminin sunmuş olduğu mesleki eğitim imkanlarından bütün gençlerimizin yararlanmasını temenni ediyoruz” dediler. Bu yıl fuarda ilk kez bir Türk firması olan, araba kaborta ve boya uzmanı, kaza hasar tespiti ‘Identica’ firması da stand açarak Türk ve yabancı gençlere firmalarını ve mesleklerini tanıtılar. Karlsruhe Başkonsolosluğu Çalışma Ataşeliği stantında görev alan ve Türk gençlerini meslekler konusunda yönlendiren ve bilği aktaran farklı meslek dallarındaki yetişmiş Türk elamanlar; . Cahit Karadaban, Cemile Şıvkın, Fatih Yılmaz, Sevilay Koçak, Erdinç Koçak, Abdullah Bayka, Fatih Yılmazlı, Sunay Gün, Fatih Pir meslek eğitimi için ilk adımı atmaya hazırlanan gençleri bilgilendirdi. Karlsruhe Polis Teşkilat standı’da görev alan Türk kökenli polis memurları Mehmet Büyükçolak ve Naciye Koca’da gençlere polislik mesleğine giden yol konusunda bilği ve birikimlerini aktardılar.

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