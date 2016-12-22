MÜZEHHER ÖĞRETMEN UNUTULMADI

22 Aralık, 2016

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Necdet Karaşahin

FRANKFURT-Hessen eyaletinde Türkiye’den gelen ilk Türkçe öğretmenlerden olan Müzehher Akşit Türkevinde öğretmen arkadaşları tarafından saygıyla anıldı. Ölümünün 1. yılında kardeşi emekli öğretmen Mübeccel Akşit’in organize ettiği güne, Frankfurt Başkonsolosu Mustafa Çelik, vekaletten Eğitim Ateseliği yapan Konsolos Sibel Acar ve 80’e yakın öğretmen ve veliler katıldılar. Merhum öğretmenin kardeşi olan emekli öğretmen Mübeccel Akşit, ” İlk kez yaptığımız anma gününde öğretmen arkadaşlarınında bu güne katılmaları çok sevindirici. Kendisinden çok şeyler ögrendik. Rahmetle anıyoruz” dedi. Konuşmasının başında şehitlerimizi saygıyla anıyorum diyen Frankfurt Başkonsolosu Mustafa Çelik, ” Çok saygı duyduğum öğretmenlerimize ne yapsak azdır. Eğitimle yapılacak her şeye Türkevinin kapıları her zaman açıktır” şeklinde konuştu.

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