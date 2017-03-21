NAZİ BENZETMESİ SONA ERMELİ

21 Mart, 2017

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hannover’da açılan CEBIT fuarına katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kendisinin Nazi yöntemleri uyguladığı şeklindeki eleştirisine yanıt verdi.

Alman hükümetinin, Nasyonal Sosyalizm kurbanlarının yaşadığı acıların dikkate alınmadan her türlü tabunun yıkılmasına izin vermeyeceğini ifade eden Merkel, şöyle konuştu:

“Türkiye tarafından yapılan Nazi benzetmelerinin sona ermesi gerektiği şeklindeki sözüm geçerlidir. Hem de, ‘eğer’ ve ‘fakat’ olmadan. Maalesef bu benzetmelerin sona ermediğini gördük.”

Merkel, Alman hükümetinin, birkaç gün önce Türk hükümetine ilettiği notada, Türk politikacıların, ancak anayasanın prensipleri temelinde gerçekleştirildiği takdirde Almanya’da toplantı yapabileceklerini açık bir şekilde ifade ettiğine de işaret ederek, aksi takdirde Alman hükümetinin bu tür toplantılara izin vermeme hakkını saklı tuttuğunu hatırlattı.

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