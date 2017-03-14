NAZİ BENZETMESİNİ KİM YAPMIŞ?

14 Mart, 2017

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Özdemir’in Taksim’de miting yapmak istiyorum güvenliğimi sağlarlar mı sorusuna Zingal: Kamuoyu yoklamalarında yüzde 7 oy alan Yeşiller’in reklama ihtiyacı var. Taksim’de konuşma yapmalarını isterim. Bu oy oranını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı malzeme yapmaya çalışarak yükseltebilirler.. Canlı yayın esnasında Fatih Zingal’ın Almanya için daha önce Nazi benzetmesini Alman siyasetçi Tirittin ve Bakan Schaeuble söylemişti iddiası ise bir anda gerilimi tırmandırdı. Ve yayın esnasında yapılan araştırmada Zingal’ın iddası doğru çıktı.

MUSTAFA ÇELİK

BERLİN – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman yazılı medyasının ana gündem maddesi olurken görsel medyaya da damga vurmaya devam ediyor. Alman ARD kanalında yayınlanan programa Avrupa Türk Demokratlar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Fatih Zingal damga vurdu.

Federal İçişleri Bakanı Thomas De Mazaire, Monnheim Belediye Başkanı Zimmermann, Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ve Düzen Tekkal’ın katıldığı programda heyecanlı dakikalar yaşandı. Modetaror Frank Plasberg’in yönettiği programda Fatih Zingal, Avrupa’nın son dönemde Türk siyasetçilere yönelik tavrını sert bir şekilde eleştirdi ve „İki ülkenin dostluğuna yakışmayan davranışlar sergilendi. Anti demokratik bir uygulamayı savunmak işin cabası“ dedi. Özellikle Almanya’nın terör örgütü FETÖ ve PKK’ye kucak açmasından Türkiye’nin ve Türk insanının rahatsız olduğuna işaret eden Zıngal „Terör bumerang gibi kendisini besleyenleri de birgün vurur“ dedi. Cem Özdemir’in Türk siyasetçilerin Almanya’da konuşma yapmalarına karşıyım bende Taksim’de miting yapmak istesem güvenliğimi sağlaralar mı sorusuna Fatih Zıngal, yüzde 7 oy alan bir partinin başkanını korumak çokda güç olmasa gerek“ diyerek tarihi ayar verdi.

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupa’ya yönelik Nazi açıklaması geniş yer buldu. Zingal’a siz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını nasıl buldunuz gibi bir soru yöneltilerken Zingal “Geçmişte hem Maliye Bakanı Schaeuble hem de Yeşiller’den Trittin böyle benzetmeleri defalarca yaptılar. O zaman neden sesinizi yükseltmediniz” dedi.

Bakan De Mazaire ve Cem Özdemir iki siyasetçinin de böyle bir açıklamalarının olmadığını dile getirirlerken, program esnasında iddialar araştırıldı ve doğrulamak zorunda kaldılar. Cem Özdemir ve Bakan De Mazaire açıklamanın doğru çıkması karşısında sessizliğe büründüler. Zingal ise Cem Özdemir’e PKK bayraklarının bulunduğu bir ortamda neden HDP Propagandası yaptınız neden orayı terk etmediniz diye soru yöneltince Özdemir ne diyeceğini şaşırdı.

Zıngal’ın HDP Milletvekili Tuğba Hazerin’in yarından itibaren 3 gün Almanya’da hayır propagandası yapacağına da işaret ederek “Bu vekil terör saldırılarını destekliyor, intihar saldırısı yapanların taziye törenlerine katılıyor. Neden yasaklamıyorsunuz. Seçilmiş devlet temsilcilerinin programlarını yasaklıyorsunuz.. Selahattin Demirtaş, Öcalan’ın heykelini dikmek istediğini söyledi. Bir Alman siyasetçi Usame Bin Ladin’in heykelini Almanya’ya dikmek istese ne düşünürsünüz? soruları ise herzamanki gibi cevapsız kaldı.

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