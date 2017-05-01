NAZIM ASLAN’A ÖDÜL

1 Mayıs, 2017

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Gülden Kılıç

MÜNİH- Münih Büyükşehir Belediyesi’nin arşivinde 38 yıldır görev yapan Kayseri doğumlu 3 çocuk babası Nazım Aslan, başarılı çalışmaları sebebiyle ödüllendirildi. 33 yıldır işyeri sendika temsilciliği yapan eski Belediye binasının salonunda yapılan törenle madalyasını Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter’in elinden aldı. Başarılı Sendikacılar ödülü yaklaşık 15 yıldan bu yana sahipleri ile buluşuyor. Her yıl başarılı ve uzun süre hizmet eden 10 kişiye verilen bu ödüle ilk defa bir yabancı layık görüldü. Başarılı ve azimli olan Nazım Aslan bölgede yaşayan Türklerin gurur kaynağı oldu. Aslan’ın madalya ve ödül törenine yüzlerce seçkin davetli katıldı. Aslan Türk toplumuna hizmetlerine uzun yıllar önce Münih yabancılar meclisinde görev yaparak başladı. Aslan ” Çok çalışmak ve dürüst olmakla birlikte adil olunduğu zaman başarı kendiliğinden gelmektedir. Bir Türk olarak bu başarı ödülünü almaktan onur ve gurur duydum. Böyle bir ödülün ilk defa bir yabancı olarak bana verilmesi sevincimi ayrıca ikiye katladı” dedi.

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