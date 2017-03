KALİTE= ARALAN KUYUMCULUK

STUTTGART- Altın takılarda her yaşa ve her zevke cevap veren Aralan Kuyumculuk mağazası, özenli el işçiliğiyle yapılan bin bir çeşit ürünleri ve müşteri odaklı hizmeti ile Stuttgart’ın Feuerbach semti Türk sokağı diye de adlandırılan Mauser sokak 23 numarada yılların getirdiği tecrübe ve deneyimiyle bölgede yaşayan vatandaşların hizmetinde. Kuyumculuk sektöründe çevrede ilklerden biri olan ve eşsiz, altın takılar ve gümüş mücevherler Aralan Kuyumculuk’ta. Yaptığı kampanyalarla müşterilerine en iyi hizmet vermek için çalışan Aralan Juwelier-Kuyumculuk, kaliteli hizmet ve ürün için her zaman müşteri memnuniyetini gözetliyor. Bilgili ve tecrübeli bir kadro ile hizmet verilen Aralan Kuyumculuk mağazasında, müşterilerin istek ve ihtiyaçları göz alınarak dizayn edilmiş Altın ve Gümüş takı da kaliteli hizmet vermekten çok mutlu olduklarını belirten Ali Aralan, “Müşterilerimizin bize duyduğu güven ve vermiş olduğu destekle yıllardır müşterilerimizden gördüğümüz iltifat ve karşılıklı güven neticesiyle oluşan samimi ilişkilerimizi daha üst seviyeye getirerek, modern ve gündemi her alanda takip eden bir hizmet amaçladık.” dedi. Dünyadaki takı trendine uygun motif ve çizgilerle bezenen ürünleri değerli müşterilerinin beğenisine sunduklarını vurgulayan Aralan, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada dürüstlük ve kalitemizden ödün vermeden siz değerli müşterilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Altın ve gümüş takılarımızla kaliteli hizmet vermekten çok mutluyuz.” şeklinde söyliyerek kaliteye önem veren insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve uygun fiyatlarla her keseye hitap etmek için burada olduklarını vurguladı. Türkiye’den altın getirmeye son diyen Ali Aralan ayrıca yeni evlenenlere de bir müjde vererek onlara gerekli indirimin yapılacağını ve uygun fiyatlarla her keseye hitap etmek istediklerini söyledi. Aralan Kuyumculukta kaliteye önem veren insanların ihtiyaçlarını karşılamak ve parolalrı olan güler yüz, birinci kalitede servis ve Türkiye’deki misafirperverlik yüzünün tamamı var. Aralan Juwelier-Kuyumculukta Altın ve Gümüş takı setleri, taşlı ve taşsız yüzükler, en şık küpeler, zincir ve kolyeler, burma ve düz bileziklerin yanısıra özel taraımlı künye çeşitleri, tektaş ve Aralan’a özel ürün yelpazesini yerinde görmeniz mümkün.

