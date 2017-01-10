Neckarsulm futbola doydu

10 Ocak, 2017

Yorum Yok

Ertan Pehlivan NECKARSULM-

Neckarsulm Türkspor kulübünün geleneksel kış salon futbol turnuvasına katılan 60 futbol takımı, Neckarsulmlulara doya doya futbol seyri yaşattı.

Köklü bir geçmişe sahip olan Neckarsulm Türkspor kulübünün geleneksel kış salon futbol turnuvasına katılan 60 amatör futbol takımı, Neckarsulmlulara doya doya futbol seyri yaşattı. 30 yılı aşkın bir zamandan beri geleneksel olarak düzenlenen, bölgenin en büyük salon futbol turnuvalarından olan ve iki gün devam eden etkinliğe, eyalet dışından da gelen katılımlarla tam 60 takıma ulaştı. Neckarsulm Pichterichhalle’de iki gün devam eden turnuva Academy Fahrschule SGH Heilbronn’un katkılarıyla düzenlendi. Organizede bir çok amatör kulüp futbolcu izleyip, girişimler başlattı. Neckarsulm Türkspor’un Başkanı Cumali Ardin, turnuvada dostça mücadeleci futbolun dikkat çektiğini söyledi.

ZEVK VERDİ

Başkan Ardin, “Alman ve diğer ülke kökenli takımlarla mücadele etmeye imkan sağlamak istiyorduk ki, bunu başardık. İki gün içinde en ufak bir olumsuzluk yaşamadık . Her yıl üzerine bir şeyler konarak yapılan organizede güzel olan; farklı milletlerin, farklı yaşların, çok uzaklardan gelen birbirini hiç tanımayan insanların bir araya gelerek, dostluk içinde tatlı bir rekabetle bu turnuvada yer almalarıydı. Sonunda kazanan dostluk oldu. Bundan da futbol seven Neckarsulmlu izleyiciler büyük zevk aldı” dedi. Çok zevkli geçen mücadelerde; Piazza Ludwigsburg, final maçında die Königlichen Nürnberg ekibini geçerek bu yılın şampiyonu oldu. Üçüncülüğü Superkickers Schuluchtern ekibi, Mannheim Kickers’i geçerek elde etti. Sıralamaya göre, ilk üçe giren takımlar; 1000, 500, 250, Avro para ödülü ve kupaları verildi. Bu yılın fair Play ekibi ise Kassel’den katılan die Absoluten oldu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

