NEREDESİNİZ KIR VE PEHLİVAN

20 Şubat, 2017

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Halil Uygun

BRÜKSEL – Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Belçika Federal Meclisi’nde kabul edilen Türkiye’ye IPA II Çerçevesinde Sağlanan Yardımların ve Avrupa Birliği Üyelik Müzakerelerinin Dondurulması konulu tavsiye kararının kınandığını belirterek, “Belçika Federal Meclisinin bu kararını tanımıyor ve Belçikalı Parlamenterlerin 15 Temmuz sırasında ülkemizde yaşananları ve terörle mücadelemizi anlamaktan uzak olduklarını müşahede etmekten esef duyuyoruz” sözlerin yankısı devam etmekte. Belçika Federal Meclisi’ndeki tüm siyasi partiler destek verirken sadece aşırı sağ eğilimli İslam karşıtı Vlaams Belang Partisi oylamada çekimser kalarak Türk kökenli vekillere yönelik insanlık dersi vermiş oldu. Belçika Federal Meclisinde 16 Şubat 2017 günü kabul edilen Türkiye’ye IPA II Çerçevesinde Sağlanan Yardımların ve Avrupa Birliği Üyelik Müzakerelerinin Dondurulması yönündeki oylamada Türk kökenli milletvekili Veli Yüksel, Özlem Özen, Zuhal Demir ve Meyrem Almacı “Kabul oyu” kullandılar

Emir Kır ve Fatma Pehlivan sessiz

Belçika’da asılsız Ermeni soykırım iddialarının 100. yılında ki Federal Meclisi’ndeki anma törenine Veli Yüksel, Emir Kır ve Fatma Pehlivan katılmamıştı. Türkiye gibi önemli bir konunun görüşüldüğü esnada mecliste yer almayarak kendilerine savunmaya çalışan Emir Kır, Fatma Pehlivan Türk toplumunu yanıltma çabası içinde oldukları gözden kaçmadı. Özellikle Türk dostu olduklarını belirten partilerin Türkiye karşıtı açıklamaları ve oylamalarda destek vermeleri Belçikalı Türkleri üzdü. Belçika Federal Meclisinde 16 Şubat 2017 günü kabul edilen Türkiye’ye IPA II Çerçevesinde Sağlanan Yardımların ve Avrupa Birliği Üyelik Müzakerelerinin Dondurulması yönündeki oylama katılamayan Emir Kır ve Fatma Pehlivan’ı yönelik tepkiler de en az oylamaya katılarak hayır yönünde oy kullanan Veli Yüksel, Özlem Özen, Meyrem Almacı ve Zuhal Demir’e kadar tepkiler var. Vatandaşlarımız oylamaya katılmayan Emir Kır ve Fatma Pehlivan herhangi bir açıklamada bulunmadıkları nedeniyle suçlu oldukları belirlenmiş oluyor. Asılsız Ermeni soykırım iddiasında da sessiz kalan ve meclise gelmeyen Emir Kır ve Fatma Pehlivan yine aynısını tekrarladılar. Bunların samimiyetine inanmıyoruz sözlerine yer verdiler

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