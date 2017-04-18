Neumünster’de hain saldırı

18 Nisan, 2017

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NEUMÜNSTER – Bugün sabaha karşı Neumünster Ülkü Ocağı’na molotoflu saldırı düzenlendi. Ülkü Ocağının önünde park halinde duran Erol Kamircan’a ait firma arabasının tekerleri kesilerek patlatıldı. Aynı saatlerde yan caddede duran Türkspor yöneticisi O. K.’ya ait firma arabası da ateşe verilerek yakıldı. Olay yerine gelen polisler zabıt tutarak ordan ayrıldılar. Dernek binasının duvarlarına “Na” ve “Hayır” yazarak olay yerinden kaçan saldırgan veya saldırganlar polis tarafından aranıyor. Aynı yere daha önce de boyalı saldırı yapılmıştı.

PROVOKASYONA GELMEYİN

117 milletten farklı insanın yaşadığı Neumünster’deki Göçmenler Meclisi’nin başkanı olan İbrahim Ortaçer, bu saldırının açık bir provokasyon olduğunu belirterek “Biz buradaki halklarla huzur içinde yaşıyoruz. Bizi birbirimize düşürmek istiyorlar. Olaya LKA el koydu ve araştırıyor. Umarım kısa zamanda suçluyu bulurlar. Halkımızın sağduyulu olup, provokasyonlara kapılmamalarını tavsiye ediyorum” dedi.

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