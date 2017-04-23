Norderstedt’de çoşkulu 23 Nisan

23 Nisan, 2017

Yorum Yok

Nebahat Uzun

NORDERSTEDT- Norderstedt Türk Alman Dostluk ve Kültür Derneği’nin (TDFKV) düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ilgi ypğun oldu. Nrderstedt Kulturwerk Stadtpark adresinde yapılan kutlamaya Hamburg Başkonsolosu Fatih Ak da katıldı. Sunuculuğunu Belebir Çevik ve Beyza Türkarslan’ın yaptığı etkinlikte çocukların bayramını kutlayan Ak, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada kutlanan ve tüm çocuklara armağan edilen tek çocuk bayramıdır. Tarihimizin yeni nesillere öğretilmesi ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar önemli birer vesiledir” şeklinde konuştu. Törende konuşan TDFKV Başkanı Cemal Çohan da, “Özellikle bu günlerde ülke ve milletimizin birlik ve bütünlüğü için bir olmaya ihtiyacımız var. Atatürk’ün bize verdiği bu büyük eseri sonsuza dek yaşatmalı ve çocuklarımıza aktarmalıyız” dedi. 23 Nisan’ın anlam ve önemine dikkat çeken Norderstedt bölgesi Türkçe ve Türk Kültürü dersi öğretmeni Demet Kayıkçı, “Gelecekten ne bekliyorsak çocuklarımızı da o şekilde yetiştirmeliyiz. Zira ne ekersek onu biçeriz. Eğitimli nesillerle parlak bir gelecek istiyorsak çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştirelim” dedi. Programın kültür bölümünde Pınar Ergin yönetimindeki Hamburg Türk Kadınları Kültür Derneği Çocuk Korosu, Norderstedt Türkçe ve Türk Kültürü dersleri öğrencilerinin dans gösterisi, Ömer Urak ve Kaan Çevik’in “Ispanaklı Yumurta” isimli skeci ve çocukların şiirleri yoğun alkış aldı.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

