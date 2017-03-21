NÜRNBERG ‘EVET DEDİ

21 Mart, 2017

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ANIL ÜRET

NÜRNBERG- Nürnberg’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Aufsessplatz semtinde gençler, referandum sürecinde yakından bilgilendirmek için ‘Evet standı kurdu. Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak olan referandum ve başkanlık sistemini anlattılar. Türklerin dışında almanlar da yoğun ilgi gösterdi. Alman kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini anlatan gençler, ne diktatörlüğün ne de tek adamlığın geldiğini vatandaşa aktardılar. Parlamenter sistemin ve koalisyon hükümetlerin Türkiye’yi uğrattığı zararları ve yeni sistemde bunun olmayacağı ve istikrarın geleceği de anlatıldı. Çok olumlu tepkiler alınması üzerine stand kurmak için yeni yer arayışının sürdüğünü ve halkı doğru bilgilendirmeye kararlı olduklarını belirttiler.

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