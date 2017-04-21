ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

21 Nisan, 2017

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Mustafa Karaman

STUTTGART- Dünyaca ünlü tanınmış karikatürist ve grafiker Erdoğan Karayel’in yönetiminde yayınlanan e-mizah dergisi Don Quichotte ve İntegra Filder Derneği işbirliğiyle bu yıl “Farklılığa Saygı” kunusu ile 10.’sı düzenlenen Don Quichotte uluslararası karikatür yarışmasına 60 ülkeden 369 karikatürist toplam 1056 karikatürle yarışmaya katıldı. Yarışmanın sonunda birinciliği İran’dan Pooya Abdoli, ikinciliği Brezilya’dan Jose Antonio Costa ve üçüncülüğü Avusturya’dan Louis Pol aldı.

İNSAN DEĞERİ

Yarışma hakkında bilgi veren uluslararası e-mizah dergisi Don Quichotte’un Genel Yayın Yönetmeni tanınmış Karikatürist ve Grafiker Erdoğan Karayel, yarışmanın şartnamesinde karikatürcülerden beklenen performans şu cümlelerle dile getirdi. Karayel, “Toplumdaki farklılıklar karşısında yapılması gereken şey, insanları olduğu gibi kabullenmek ve saygı duymaktır. İnsanların düşüncelerine, yaşam tarzlarına, hayata bakışlarına saygı göstermek toplumsal değerlerin başında gelir. Bu farklılıklar asla öteleme ve dayatma unsuru olmamalı, baskıya dönüşmemelidir. İnsanların değerleri, yaşam tarzları, olaylara bakış açıları, inançları, beklentileri, zevkleri, dünyayı algılama ve yorumlama şekilleri farklı olabilir. Tüm bunlar hayatın zenginlikleridir. Toplumda bazı kitlelerin diğerlerini de kendilerine benzetmek istemeleri, onların kültürel mirası olan farklılıklarını reddetmeleri toplumsal değerlere yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hangi toplum olursa olsun tüm bireyler eşit koşullarla ve haklarla yaşayabilmelidir. Hangi ırktan, dilden, dinden olursak olalım rengarenk bir dünyada yaşamak hepimizin hakkıdır. Farklılıklara saygı duymak bir insanlık görevidir.” dedi.

YÜKSEK KATILIM

Almanya’da yaşayan Erdoğan Karayel ve Hayati Boyacıoğlu ile Belçika’da yaşayan İsmail Doğan’dan oluşan ön seçici kurulun ilk değerlendirmesinde 100 karikatür finale kaldı. İkinci aşamada ise, Tan Oral, Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Türkiye), Elena Ospina (Kolombiya), Peter Nieuwendijk (Hollanda), Marco De Angelis (İtalya), Jitet Koustana (Endonezya), Valeri Kurtu (Almanya), Walter Toscano (Peru), Ivailo Tsvetkov (Bulgaristan), Hicabi Demirci (Türkiye), Hayati Boyacıoğlu ve Erdoğan Karayel (Almanya) oluşan Ana Seçici Kurul üyeleri 100 finalist karikatür arasından 20 karikatürü ödüle değer buldu.

Yarışmanın ödül töreni ve sergisi 7 Mayıs’ta Filderstadt Städtische Galerie’de gerçekleşecek. Filderstadt Belediye Başkanının açılışını yapacağı ödül töreni ve sergi saat 11.00’de başlayacak. Geçen yıl olduğu gibi Türk ve Alman müzik gruplarının yer alacağı etkinlikte Türk Halk Oyunlarından örnekler sergilenecek. Sergi iki hafta boyunca Bonländer Hauptstraße 32/1, 70794 Filderstadt adresinde ziyaret edilebilir.

Yarışmada ödül kazanan karikatürlerin tamamını şu linkten izleyebilirsiniz: http://files.donquichotte.org/respect-allprizes-announce.jpg

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