OEDHEİM’DA BOMBA PANİĞİ

17 Mart, 2017

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Selahattin Özdemir

OEDHEİM- Almanya’nın altı bomba kaynıyor. İkinci dünya savaşında atılan ve patlamayan bombalar Almanya’nın hemen hemen her yerinde tehlike ve korku saçıyor.

Heilbronn’a bağlı Oedheim’da bomba paniği yaşanan şehirler arasına katıldı, şehir merkezine yakın ve yerleşim bölgesi içinde bulunan 250 kg patlamamış bomba sonrası Polis geniş bir güvenlik önlemleri aldı, bombanın bulunduğu arsanın belediye başkanına ait olduğunu belirten Polis yetkilisi bölgede yaşayanlardan bölgeyi boşaltmalarını istediklerini sonrasında bombanın incelenmek üzere uzman ekiplerce bölgeden uzaklaştırıldığını belirterek gece yarısından sonra vatandaşların tekrar evlerine döndüklerini belirtti.

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