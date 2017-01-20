ÖĞRENCİLER DİKKAT…

20 Ocak, 2017

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Öğrenci sağlık sigortalılık sürelerinin uzatılması ile ilgili yenilik / Krankenversicherung der Studenten!

22.11.2016 tarhinden itibaren öğrenci sigortasının uzatılmasına etkili olan bir adım atılmış oldu.

Üniversiteye başlamadan önce geçen hazırlık dil kurs veya Üniversiteye hazırlık kursu olarak bilinen Studienkollegs zamanları öğrenci sağlık sigortasının uzatılmasına etki eden sebepler katagorisine alınmış bulunmkatadır.

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang kurumu yurt dışından getirilen evraklar Almanya´da üniversiteye kayıt için yeterli değilse, o vakit hazırlık / yani Studienkolleg yapmanız önerilir. Bu durumda isteğe bağlıdır. Bu hazırlık için geçirmiş olduğunuz süreyi öğrenci sağlık sigortasına sonradan eklettirebilirsiniz.

Öğrenci sigortalılık süresi en fazla 14 sömestir ve 30 yaş sınırıdır.

Almanya´da öğrenciler çok az bir ücretle sağlık ve bakım sigortası hizmetlerinden istifade ederler.

Hastalık ve bakım sigortası prim miktraları:

Hastalık sigortası prim ı 73,47 €

Bakım sigortası prim çocuklu 15,25 €

Bakım sigortası prim çocuksuz 16,87 €

Yani bir öğrenci toplamda ya 88,72 € veya 90,34 hastlık ve bakım sigortası için aylık ücret öder.

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