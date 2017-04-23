ÖĞRENCİLER İÇİN KERMES

23 Nisan, 2017

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Mehmet GÜZEL

SİNDELFİNGEN -İslam Kültür Merkezleri Birliği, Sindelfingen Şubesi Hisar Talebe Yurdu’nun geleneksel olarak düzenlediği kermese, bu yıl geçen yıllara nazaran daha fazla ilgi olması dernek yöneticilerini sevindirdi. Gönüllü hanımların elleriyle hazırladıkları birbirinden leziz böreklerin, tatlıların, salataların yanısıra ızgara, şiş ve tavukların sunulduğu tezgahların önünde uzun kuyruklar oluştu. Hanımların el emeği, göz nuru yaptıkları el işlerine ve hediyelik eşyaların yurt içerisinde ve dışarda sunulduğu tezgahlara, kermese katılanlar büyük ilgi gösterdiler. Hisar Talabe Yurdu idarecisi Sait Yıldırım, havaların çok güzel olmasının etkisiyle, umduklarından daha fazla misafir ağırladıklarını bunun kendilerini çok memnun ettiğini söyleyerek, yapılan kermesten çok memnun olduklarını belirtip emeği olanlara ve kermesi ziyaret eden herkese teşekkür etti.

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