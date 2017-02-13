ÖĞRENCİLERDEN CAMİ ZİYARETİ

13 Şubat, 2017

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Halil Uygun

ATİB (Avusturya Türk İslam Birliği)’ne bağlı Schwaz Mimar Sinan Cami’sine, ilköğretim okullarından NMS 2’den 3a,3b ve 3s sınıfları sınıf öğretmenleri Sabine Burger, Bianca Müller ve Günter Narr sınıf öğrencilerinden üç grup öğrenci sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde ziyaret ettiler. Öğretmenler ve öğrenciler camide gezdirilerek gerekli bilgileri aktarıldı. Misafir olan öğrenciler Schwaz Mimar Sinan Camii din görevlisi Yakup Öndeş ve bölgedeki İslam din dersi öğretmenlerinden Hüsamettin Büyükal tarafından yüce dinimiz İslâm ve kültürümüz hakkında bilgiler verildi.

Konuk öğrencilere ikramlar yapılarak uğurlandılar

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