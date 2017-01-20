Öğrencilerden Dayanışma Örneği

20 Ocak, 2017

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Mümin Şen

KARLSRUHE- Kısa adı KATÖD olan Karlsruhe Türk Öğrenci Derneği’nin yeni yöneticileri, ilk ‘Çay Akşamı’ nı Karlsruhe Okul Aile Birliği toplantı salonununda düzenledi. Yeni Başkan Gamze Demiray’ın yönetim kurulunu tanıtmasıyla başlayan geleneksel ‘Çay Akşamı’ na 90 üniversite öğrencisi katıldı. Dizem Sanat kurucusu folklor eğitmeni Erdinç Koçak, Karlsruhe Kadınlar derneği Başkanı Mine Kılıçer, Karlsruhe Okul Aile Birliği yöneticisi Seher Arın, Türk Alman Kültür Platformu Başkanı Emine Ulusoy, Mozaik Halk Oyunları kurucusu ve folklor eğitmeni Sevican Çelik, ‘ Çay Akşamı’ ında genç üniversite öğremcileriyle biraraya gelerek KATÖD Öğrenci Derneğini destekleyeceklerini ifade etti.

Görev süresini tamamlayan Başkan Samed Topal’dan görevi seçimle alan alan Gamze Demiray yeni yönetim kurulunu tanıttı. Çay Akşamına Tiyatro Ayna gurubundan Necla Koçak da katılarak genç üniversite öğrencilerinden Türkçe Tiyatroya destek vermelerini istedi. Necla Koçak Çanakkale Oyunu’nda gençlerinde rol alabileceği ve tiyatro eğitim kurslarına katılabileceklerini söyledi.

Başkan Gamze Demiray çay akşamlarının KATÖD üyeleri üniversite öğrencilerinin birbirleriyle tanışası ve eğitim hayatında kazanılan tecrübelerin aktarılması olduğunu belirterek, çay akşamlarının düzenli olarak devam edeceğini söyledi. Demiray; “Çay Akşamları üniversite öğrencilerinin iletişim ağı için başarılı bir çalışma. Zaman zaman davet edeceğimiz iş dünyasından başarılı kişilerin bizlere tecrübelerini aktarmalarını isteyeceğiz. Bizlerde üniversite öğrencisi adaylarının doğru bölümleri seçmelerine yardımcı olacağız.” dedi.

KATÖD yeni yönetimi şu isimlerden oluşuyor ; Başkan Gamze Demiray, Başkan Yardımcısı Bilge Kağan Gökce, Üyeler; Abdulkadir Gün, Ali Buğra Bulunmaz, Ertuğrul Çakır, Alptuğ Kaan Çakır, Betül Serttaş, İlayda Durmaz ve Rıdvan Özkara.

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