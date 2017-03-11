OKBİDAR’LA YOLA DEVAM

11 Mart, 2017

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Mehmet Güzel

RENNİNGEN- Renningen DİTİB Sancak Camii dernek yönetimi, yaptığı olağan kongreyle yeni yönetim kurulunu belirledi. Sancak Camii’nde yapılan genel kurul divan oluşturularak başladı, divan kuruluna oy birliğiyle Ditib Eyalet birliği sekreteri Ali İpek Filderstadt DİTİB dernek başkanı Yunus Güney Ditzingen DİTİB dernek Hasan Öztürk seçildi. Sancak Camii dernek başkanı Erdoğan Okbidar yönetim kurulu adına genel kurula gelen misafir ve üyelere ”hoşgeldiniz” dedi Yönetim kurulu adına faaliyet raporunu dernek sekreteri Bilal Tek grafik destekli bir sunumla okuyarak iki sene içerisinde yapılan etkinlikler,faaliyetler ve derneğin gelir ve giderleri hakkında genel kurul üyelerine bilgi verdi

Denetleme kurulu başkanı tarafından okunan Denetleme raporunda herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığını belirtildi.Söz alan,üyelerin eleştiri ve dileklerinin dinlenmesinden sonra eski yönetim yapılan oylamayla ibra edildi. Yeni yönetim kurulu seçimine geçildi tek adayla ,yapılan seçimler sonucunda yeni yönetim kurulu; Okbidar Erdoğan , Mustafa Düzenli, Abdulgaffar Özkan, Ramazan Dika, Zeynep Öztürk, Kadir Acar, Mustafa Tekdemir ‘dan oluştu. Veliler Birliği Gökhan Çavuş, Kadın kolları Güler Tekdemir, Gençlik kolu başkanı Bilal Çelik’ ten oluştu.

Denetleme kurulu üyeleri; Osman Bozkurt, Mustafa Özkan,Kenan Aşık’den oluştu. Yeniden başkan seçilen Kenan Aşık yaptığı teşekkür konuşmasında ”genel kurulun teveccühünü bir kez daha kazandığım için, çok mutluyum birlik ve beraberlik içinde,daha güzel işleri birlikte yapacağız genel kurula katılan tüm üyelerimize dolayı teşekkürlerimi sunarım,bu bizim ustalık dönemimiz olacak inşallah”dedi.

Yeni yönetim tekrar toplanıp görev dağılımı yaparak dağıldı.

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