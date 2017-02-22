Ölü Kuşlar’ın sessiz çığlıkları

22 Şubat, 2017

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Namık Kemal Alıcı

HAMBURG – Şeref Çetin’in yazıp yönettiği ve başrolünü Esin Yüksel ile paylaştığı Ölü Kuşlar adlı sosyal içerikli güldürü oyunu Bergedorf semtindeki Theater Haus’da gerçekleşti. Tiyatro akşamına Hamburg’un iş, sanat, siyaset ve sivil toplum dünyasından önemli isimler ilgi gösterdi. Ali Akdemir ve Oya Pervin Pelit sunumunda gerçekleştirlen geceye Hamburg ve Çevresi Atatürkçü Düşünce Derneği, CHP Hamburg ve Schleswig-Holstein Birliği, Bergedorf Emekli ve Yaşlılar Derneği ile Hamburg Gönüllüler Dayanışma Grubu tarafından desteklendi.

Ölü Kuşlar isimli oyunda ikili Armin ve Hazar’ın performansları büyük beğeni gördü. Oyun, bir sağlık merkezinde tedavi gören Armin’e HIV virüsü bulaşması konu alınıyor. Tutkuyla aşık olduğu Hazar’a bu virüsü bilmeden bulaştırması üzerine çiftin içinde bulunduğu durumun anlatıldığı oyunda kadın erkek ilişkilerindeki çelişki ve çatışmaları, aile içi demokrasiyi, bireyler üzerindeki toplumsal baskıyı ele alıyor. Seyirciyi kimi zaman güldüren kimi zamanda duygusal anlar yaşamasını sağlayan oyun bir saat 30 dakika sürdü.

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