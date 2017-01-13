ÖNDER’DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

13 Ocak, 2017

Yorum Yok

Kâmil Yılmaz

LUDWİGSHAFEN – Rheinland-Pfalz Türk-Alman İşverenler Derneği (TDU-Pfalz) Başkanı Ender Önder, yayınladığı basın açıklamasında; işadamı İsmail Torun’un kaçırılarak öldürülmesinin ardından Türk toplumunun sağduyulu hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti. Önder, “İsmail abiyi uzun yıllardır tanırım. Benim arkamda duran birkaç ağabeyden biriydi, aile dostumdu. Mert, dürüst düzgün bir adamdı. Kaybı benim için çok zor oldu. Yokluğuna da alışmak da bir o kadar zor. Benim için böyle elim bir olaydan dolayı onu kaybetmek ise üzüntümü kat kat arttırmakta. Allah mekanını cennet eylesin ve ailesine, sevenlerine sabır versin.

BİLGİ KİRLİLİĞİ MEVCUT

Son zamanlarda oluşan yalan haber ve kirli bilgileri bizleri ve ailesini üzüyor. Olayın nasıl olduğu ile ilgili net bir bilgimiz yok ve savcılıktan bu konuda henüz net bir bilgi alamadık. Şimdiye kadar 3 kişinin göz altında olduğunu açıklaması yapan Frankenthal Savcılığı, bu olayın henüz araştırıldığına dikkat çekti. Gözaltında olan faillerin bu vahim olayla bir ilgisi olup olmadığını net bir bilgimiz yoktur. En sağlıklı bilgileri Torun ailesi veya avukatları tarafından verilen bilgilerdir, geri kalan bütün açıklamalar hayal ürünüdür ve yalandır.

OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ

Bu olaydan bölgemizdeki tüm işverenler etkilindi ve büyük bir endişe içinde olduğunu görmekteyim. Türkiye Cumhuriyeti Mainz Başkonsolosu, Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanlığı, Rhein-Pfalz Emniyet Müdürü ve siyasi parti liderleri ile görüşmelerimizi yapmaktayız. En kısa zamanda bir toplantı düzenleyerek işverenlerimize bilgi vermek istiyoruz. Bu arada bölgede bulunan İşverenler dernek yetkilileri ile bir araya gelip durum değerlenmesi yapacağız. Bizler bu olayın takipçisiyiz ve ailesinin her zaman yanında olacağız” dedi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

TDU-Pfalz Başkanı Ender Önder, kamuoyuna sağduyu çağrısı da yaparak, bilhassa yazılı basın, internet, facebook ve Twitter gibi sanal medya aracılığıyla bazı kişileri hedef gösteren fotoğraf ve suçlamalardan sakınmaları gerektiğini vurguladı. Bunun hem Alman hem de Türk ceza kanunlarına göre suç teşkil edeceğine dikkat çeken Ender Önder, “İsmail Torun’u kaybetmenin verdiği üzüntüyü yaşarken, bazıları medya üzerinden yalan yanlış bilgiler ve açıklamalar yaparak prim yapmak için olayı başka mecralara taşımaya çalışıyorlar. Bunlar suçtur. Herkesi internette neyi paylaştığına dikkat etmelidir. Başkalarının suç ortağı olmamalıdır. Bizler TDU-Pfalz olarak ailenin yanındayız. Olayın faillerinin yakalanması ve gereken cezayı alması için elimizden gelen desteği veriyoruz ve sonuna kadar da olayın takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

