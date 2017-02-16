ÖRNEK KARDEŞLERDEN ÖRNEK İŞ

16 Şubat, 2017

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HAGUENAU- 2012’den beri gayrimenkul sektöründe uzmanlaşmış ve güvenirliliğini yıllar içinde kanıtlamış bir kurum haline gelen Espace Immobilier yöneticileri genç kardeşler “Simdi tam yatırım yapma zamanı!” diyerek vatandaşlara avantajlı olan piyasanın sunduğu fırsatlardan istifade etmeleri gerektiğinin altını çizdiler. Ahmet Yavuz, “Misyonumuz, müşterilerimizin arsa, müstakil, bina, villa, daire, rezidans, ofis, dükkan gibi çeşitli ihtiyaçlarına uluslararası kabul görmüş yöntemlerle çözümler sunmaktır. Su an piyasanin sundugu kredi oranlari oldukça cazibeli. 15 yil için yüzde 1,5 oraninda, 20 yilda ise 1,8’e oraninda krediler sunuluyor. Yüzde 0 faizden de yararlanmak mümkün kisinin bulundugu bölge ve maasina göre…” Yunus Yavuz’a gelince, “Ben mutlaka insanlarimizin simdiden geleceklerine yatirim yapmalari gerektigine inaniyorum. Piyasa o kadar müsait ki zaman kaybetmeden en uygun evleri. Espace Immobilier emlak acentası, müşterilerine tam zamanlı çalışan, mesleki eğitimini tamamlamış, daima en iyiyi sunmaya hazır profesyonel gayrimenkul danışmanlarından oluşan ekibiyle mükemmel hizmeti sunmaktadır.

Toplumsal başarılarımızdan gurur duyuyoruz

Öte yandan bir de toplumsal başarılardan çok gurur duyduklarını, 2. ve 3. nesillerin de ancak ve ancak 1. nesile layık olabilmek için onlara yakışır daha büyük başarılara imza atmayı boyunlarının borcu bilmeleri gerektiğini vurguladılar. Ahmet Yavuz, “Her sektörde çok değerli isimlere sahibiz artık. Toplum olarak o kadar yol geldik ki, bizler bölgede Türk milletini gururla temsil ediyoruz. En büyük dileğimiz 1. nesile layık olabilmek. İnşallah çocuklarımız da bu başarıların devamını getirirler. ” diyerek sözlerini noktaladı.

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