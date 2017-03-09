OSMAN HOCA DUALARLA UĞURLANDI

9 Mart, 2017

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Schwetzingen’in tanınmış simalarından Osman Can vefat etti

Kâmil Yılmaz

SCHWETZİNGEN – Baden Württemberg eyaletindeki Schwetzingen şehrinde Almanya’nın ilk camilerinden olan Schwetzingen Süleymaniye Camii’nin kurucularından ve ilk din görevlilerinden olan Osman Can 74 yaşında hayatını kaybetti.

OSMAN HOCA OLARAK BİLİNİYORDU

Cami cemaatinin Osman Hoca olarak tanıdığı ve etrafında çok sevilen bir kişi olan Osman Can, uzun süre cami derneğinin başkanlığını da yapmıştı.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir Heidelberg Uniklinik’te hastalığı dolayısıyla tedavi gören Osman Can’ın cenaze namazı, kurucusu olduğu Schwetzingen Camii’nde kalabalık bir katılımla kılındı. Cenaze namazına Schwetzingen ve Mannheim Cami dernekleri yöneticileri, dostları, yakınları ve sevenlerinden oluşan çok sayıda kişi katıldı.

KONYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazında Osman Hoca’nın yakınları ve dostları gözyaşlarını tutamadı. Merhum Can’ın naaşı uçakla memleketi Konya’ya gönderildi ve 8 Mart Çarşamba günü öğle namazını müteakip Ahırlı İlçesi’ne bağlı Balıklava Köyü’nde toprağa verildi.

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