OTO CAM’DA AUTOGLAS-GÜLER FARKI

28 Nisan, 2017

HANAU – Ahmet Özkan

Avrupa’da özellikle de Almanya’da faaliyetlerini sürdüren işverenlerimiz her geçen gün farklı sektörlerde başarıdan başarıya koşuyorlar. Her türlü zorluklara rağmen sektöründe kendisine iyi bir yer edinen firmalarımızdan biri de Autoglas Güler firması. Oto cam alanında son derece pratik, deyim yerinde olursa yedi gün 24 saat müşterilerine hizmet sunan firmanın sahibi Ahmet Güler yaptığı açıklamada “12 senedir Oto cam sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Her geçen gün müşteri portföyümüzü artırıyoruz. 9 kişilik ekibimizle ve mobil ekiplerimizle müşterilerimize 24 saat hizmet sunuyoruz” dedi. Beraber çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan bahseden Güler, “Niederlassung Mercedes Mainz, Niederlassung Mercedes Hattersheim, Niederlassung Audi – VW Bad Soden, Niederlassung Audi – VW Kronberg, Niederlassung Ford Hattersheim, Niederlassung DAF Frankfurt, Niederlassung Volvo Raunheim ve Niederlassung Mazda Hofheim, bizim yüksek potansiyelle çalıştığımız müşterilerimizden bazıları” dedi.

Frankfurt Taksileri Autoglas Güler’e emanet

EU normlarına uygun bütün cam firmalarıyla çalışan Autoglas Güler, başta Mercedes, BMW, Audi, Ford, Volkswagen olmak üzere bütün otomobil markalarının oto cam işlerini yapıyor. Ayrıca Kamyon ve Otobüs gibi ağır vasıta ticari araçların da cam işleri Autoglas Güler’in uzmanlık alanını teşkil ediyor. Frankfurt’taki ticari taksilerin %60’ının Autoglas Güler’in müşterisi olduğunu bildiren Ahmet Güler, “Frankfurt ve yaklaşık 100 km. çevresinde müşterilerimize ihtiyaç duydukları durumlarda her zaman seyyar hizmet sunabiliyoruz. Mobil ekiplerimizi çok hızlı bir şekilde ihtiyaç olan yere göndererek yerinde cam değiştirme işlemini yapabiliyorlar. Bu da zamanla yarışan müşterilerimizin memnuniyetine sebep oluyor” dedi.

Teilkasko’su olan her aracın cam masraflarını sigorta karşılıyor

Aracının camında hasar olan kimse ne yapması gerekir? diye sorduğumuz Güler: “Aracının camında hasar olan vatandaşlarımız bizi arayarak bilgi alabilirler. Frankfurt Hofheim’deki veya Hanau’daki merkezimize gelebilecekleri gibi, araçlarının bulunduğu yere mobil ekiplerimizden birini de yönlendirebiliriz. Cam hasarını sigortanın karşılayabilmesi için aracın Teilkasko’su olması gerekiyor. Bu durumda Aracın kafa kağıdını (Fahrzeugschein) bize göndermeleri yeterli olur. Bu bilgiyle araç için lazım olan doğru camı tespit edip, temin ettikten sonra hızlı bir şekilde cam değiştirme işlemini gerçekleştirebiliriz. Yaptığımız işler sigortalıdır, garantilidir. Müşterilerimiz gönül rahatlığı ile bizi arayabilir, bize gelebilirler” dedi.

Seferdeki gemi üzerinde bulunan otomobile cam hizmeti.

Geçtiğimiz günlerde Main nehrinde otomobil taşıyan bir gemiden cam tamir hizmet talebi aldıklarını bildiren Güler: “Seyyar ekiplerinden birini gemiye yönlendirerek gemideki otomobilin camını geminin üzerinde değiştirdiklerini” söyledi. Güler son olarak: “Firma ve şahısların ticari ve özel araçlarına 7 gün, 24 saat Oto cam tamir ve yenileme hizmeti sunuyoruz. Bu konuda ihtiyacı olan kimselerin bizimle irtibata geçmeleri, onlara yardımcı olabilmemiz için yeterli olacaktır. Bize 0172-6184782 numaralı telefondan her zaman ulaşabilirler” dedi.

