16 August, 2017

Yorum Yok

Almanya’da ilk kez bir Türk kökenli aday Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Başarılı çalışmalara imza atan Offenbach Belediye Meclis Üyesi ve FNO Fraksiyonu Başkanı Muhsin Şenol, Offenbach Büyükşehir Belediye başkanlığına aday gösterildi. Şenol 10 Eylül 2017 tarihine kadar Offenbach Belediyesi’nin 11. katında herkesi oy kullanmaya davet etti.

OFFENBACH – Almanya’nın Hessen eyaletinde bulunan Offenbach şehrinde yıllardır belediye meclis üyesi olarak görev yapan Türk kökenli siyasetçi Muhsin Şenol, Forum Neues Offenbach (FNO) hareketi tarafından belediye başkanlığına aday gösterildi. FNO’yu 2011 yılında kurduklarını ve belediye meclisinde fraksiyon olarak temsil edildiklerini belirten Şenol, „Ben Offenbach’a 1980 yılında misafir işçi çocuğu olarak geldim. Bu şehirde büyüdüm, okula gittim, işimi kurdum. Offenbach benim sevdam. Göçmenlerin mevcut partilerde siyasetin dışına itildiğini görünce, herkesi kucaklayan bir oluşuma imza attık. Biz göçmen partisi değiliz. Göçmen değiliz ki göçmen partisi olalım“ dedi.

YENİ KONUT ALANLARI MÜJDESİ

Offenbach’ta seçmenlerin şehir yönetimine aktif bir şekilde katılabileceği sistemin oluşmasını istediklerini vurgulayan Şenol, „Şehrin en önemli sorunları arasında okullara ve anaokullarına yeterli düzeyde yatırım yapılmaması geliyor. Gençlik çalışmalarına ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerine de daha fazla destek verilmesi gerekir. Offenbach’ta ödenebilir konut sorunu var. Sosyal evlerin sayısının arttırılması ve doğu ve güney bölgelerde yeni konut alanları açılması ile bu sorun çözülebilir. Almanya çapındaki tüm şehirlerle kıyaslandığında Offenbach yüzde 54,9 ile en büyük yabancı oranına sahip olan şehir. Fakat bu oran belediyede ve belediye kurumlarında çalışanlara yansımıyor. Buradaki yüzdeliklere dikkat edersek vatandaş işlemlerini daha kolay yapabilecek. Yurdumuz vatandaşları burayı memleket kabul ederlerse, olaylara önyargısız olarak yaklaşırsak çözemeyeceğimiz hiçbir sorun kalmaz “ şeklinde konuştu.

TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜM

Frankfurt yönüne tren biletinin de çok yüksek fiyatla satıldığını hatırlatan Muhsin Şenol, „Bu bilet fiyatlarını düşüreceğiz. Bisiklet yollarını arttıracağız. Şehrin doğu bölgesine ulaşımın hızlandırılması gerekiyor. Bu çerçevede alternatif yollar hizmete sokulacak. Öte yandan Offenbachlılar havalimanının gürültüsüne katlanıyorlar ancak havalimanı gelirlerinden yeterli düzeyde pay alamıyorlar. Bu eşitsizliğin önüne geçeceğiz“ ifadelerini kullandı.

KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Belediye başkanına ulaşmanın bazı bölgelerde çok zor olduğuna işaret eden Şenol „Belediyemizin kapılarını halka açacağız. İsteyen herkes belediye başkanının yanına gelip derdini anlatabilecek. Emekliler ve dar gelirli vatandaşlarımızın hep yanında olacağız. 60’lı yallardan beri Almanya’da yaşıyoruz artık buranın ferdiyiz. Konuştuğum çok sayıda Alman arkadaşımızın bize destek vermesi beni fazlasıyla mutlu etti. Oy veren veya vermeyen herkese teşekkür ediyoruz. Alman ve Türk toplumuyla birlik olup dostluğumuzu daha da pekiştireceğiz“ dedi. Son günlerde Türkiye ve Almanya arasında yaşanan gerginliğin en kısa sürede son bulacağına da işaret eden Muhsin Şenol „Türk Alman dostluğu günlük politikaların çok ötesinde. Biz birbirimizi tamamlayan unsuruz. Biz el ele gönül gönüle verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Dünyada bu kadar çalkantıların yaşandığı ve olumsuzlukların zirve yaptığı bir ortamda Alman dostlarımızla bir araya gelebilmek, bizim için önemli bir anlam taşıyor. Ancak bu sayede biz birbirimize yakınlaşabiliyoruz. Birbirimizi duymaya, işitmeye ve biraz olsun anlamaya gayret ediyoruz. Bu yönde gayretlerimiz devam edecek. Politik tartışmalar ne olursa olsun ekonomik ve politik açıdan ilişkilerimizin daha iyi duruma gelebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Almanya ile 40 milyar avroya yakın ticaretimiz var, turizm gelirlerimiz çok önemli, burada üç buçuk milyon vatandaşımız var. Bu kadar büyük tarihsel geçmişi olan iki büyük ülkenin bu coğrafyada dost olması lazım. Sorun varsa bunların konuşulup, tartışılıp çözülmesi gerekir. İş dünyası olarak iki ülkede de yatırımlar mevcut . Ekonomi bundan etkileniyor, dolayısıyla bu gergin havanın giderilmesi için çaba sarf edeceğiz. Hem Almanların hem bölgemizdeki göçmenlerin sesi olabilmek, onlara daha yaşanılabilir alanlar oluşturabilmek için oylarına talibim“ dedi.

HAYDİ OY VERMEYE

Offenbach’ta yaşayan herkes „10 Eylül 2017 tarihine kadar Offenbach belediye binasının 11. katına giderek oy kullanabilir.

Ayrıntılı bilgi için:

muhsinsenol.de

Facebook: @obmuhsinsenol

Kampanyaya bağış yapmak için:

FNO-Forum Neues Offenbach

Postbank

IBAN: DE26 4401 0046 0305 0304 63

BIC: PBNKDEFF

Açıklama: Spende OB-Wahl

Teilen mit: Twitter

Google

Facebook

