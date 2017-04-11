OYLAR TÜRKİYE’YE GÖNDERİLDİ

11 Nisan, 2017

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Yurtdışı Halk Oylaması oy kullanma işlemlerinin 9 Nisan’da sona ermesinin ardından Almanya’da kullanılan toplam 634 bin 663 oy Türk Havayollarının Özel uҫakları ile YSK ve Parti Yetkililerine teslim edilerek Türkiye’ye yollandı.

Serdar Türen

NÜRNBERG – 24 Mart’ta başlayıp 9 Nisan’da sona eren yurtdışı oy kullanma işlemlerinin ardından Almanya’da kullanılan toplam 634 bin 663 oy güvenli bir şekilde Türkiye’ye yollandı. Nürnberg’de kullanılan 29 bin 299 oy sabahın erken saatlerinde parti gözlemcileri ve Başkonsolos Yavuz Kül’ün de başında bulunduğu heyetle Münih Havaalanına götürüldü. Münih Havaalanı apronuna girerek THY Yolları özel uҫağına yanaşan otobüsteki Nürnberg heyeti, Mühürlü Halk Oylaması oy ҫuvallarını Türkiye’den gelen Yüksek Seҫim Kurulu Yetkililerine ve Parti Gözlemcilerine teslim edildi. Güney Almanya’da faaliyet gösteren toplam yedi Başkonsolosluk oylarını Münih Havaalnında teslim etti. Ankara’ya götürülen oyların 16 Nisan’da yapılacak olan Halkoylamasıyla birlikte sayılacağı belirtildi.

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