OYUNCAK DÜNYASI NÜRNBERG’E GELİYOR

30 Ocak, 2017

Yorum Yok

Serdar Türen

Her yıl Almanya’nın Nürnberg şehrinde yapılan Uluslararası oyuncak fuarı bu yıl kapılarını 68. Kez dünyaya aҫıyor. 1 Şubat’ta başlıyarak 6 Şubat’a kadar sürecek olan fuarda oyuncak dünyasının kalbi Nürnberg’de atacak. 60 Ülkeden şirket ve firmalar iki bin sekizyüzü aşkın stant kuracaklar. Altı gün sürecek olan fuara dünyanın dört bir yanından yetmiş bini aşkın davetlilinin gelmesi bekleniliyor. Fuara bu yılda her yıl olduğu gibi ҫok sayıda Türk firması katılacak. Yirminin üzerinde şirketimiz yeni ürünlerini dünya pazarına tanıtmaya ҫalışacaklar. Birҫok alanda ürüne sahip olan Türk firmalarına olan ilginin heryıl olduğu gibi bu yılda fazla olacağı bekleniliyor. Nürnberg Belediyesi Ekonomi Müşaviri Michael Frass fuar hakkında yaptığı basın aҫıklamasında Oyuncak Fuarını Nürnberg şehrinin dünyaya aҫılan penceresi olarak değerlendirdi. Frass dünyanın her yerinden gelen misafirlerimizi ҫalışma saatleri dışında da Nürnberg’de ağırlamaktan şehrimizin güzelliklerini göstermekten mutluluk duyacağız dedi.

