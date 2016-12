ÖZ EMEK’ten Yıl Sonu Şenliği

31 Aralık, 2016

Hüseyin Yüce

Hüseyin Yüce

STUTTGART Baden-Württemberg’in seçkin kuruluşlarından olan, ÖZ EMEK Döner- und Fleischgroßhandels GmbH Firması’nın geçtiğimiz gün düzenlediği yıl sonu yemeği oldukca renkli görüntülere sahne oldu.

Stuttgart Kulturhaus Arena’da gerçekleşen yıl sonu yemeğinde, firmanın kurucusu Binali Özoğul, sahibi Hakan Özoğul ve Genel Müdürü Doğuş Özoğul ile firma çalışanları ve aileleri, Özoğul ailesinin eş dost ve yakınları biraraya geldiler.

Yemekli yıl sonu toplantısında bir konuşma yapan ÖZ EMEK Döner- und Fleischgroßhandels GmbH Firması’nın kurucusu başarılı işadamı Binali Özoğul, et, et ürünleri ve döner prodüksiyon sektöründeki son gelişmeler hakkında kısa bir genel bir durum değerlendirmesi yaparak; “Yorucu ve yüksek tempo ile geçen bir çalışma yılının ardından her yıl sonu biraraya gelerek, ailelerimiz ile birlikte yorgunluk atıyoruz. 2016 yılında planladığımız hedeflerin daha üzerinde bir seyir izledik. 2017 yılında da daha iyi olması ümidiyle, çalışmalarımıza aynı tempo ile devam edeceğiz. Davetimize iştirak eden herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

