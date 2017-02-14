ÖZ KAYSERİ’YE ALTIN MADALYA

14 Şubat, 2017

Yorum Yok

İBRAHİM FERAH

WİSBADEN-Avrupa’da Pastırma denilince akla ilk gelen Öz Kayseri Pastırma, her yıl aldığı kalite ödülü geleneğini bu yılda sürdürdü. Alman Tarım Birliği’nin (DLG), Uluslararası Kalite Kontrolü çerçevesinde, bu yıl test ettiği 3 bin 900 et ürünleri içerisinden, Öz kayseri ‘dana kavurması ürünü’nü altın madalya ile ödüllendirdi. Öz Kayseri Firması sahibi başarılı işadamı Hilmi Selçuk ödülün kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek ” “Ürün incelemesinde yapılan, hammadde seçimi, üretim teknolojisi, tarif, ambalajlama, etiketleme, labaratuar analizleri, dayanıklılık, lezzet testi gibi birçok kriterler göz önünde tutularak değerlendirmelerin yapıldığı bu testlerde, Avrupa’da Türk girişimci ve üretici olarak ödüle layık görülmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Almış olduğumuz bu ödüller, bizlerin daha disiplinli, kalite ve hijyenden taviz vermeden üretim yapmamıza sebep oluyor. Bu vesileyle ürünlerimizi gönül rahatlığı ile tüketicilere sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

