ÖZ KAYSERİ’YE BİR ALTIN DAHA

14 Şubat, 2017

Yorum Yok

(DLG). lm Rahmen der Internationalen Qualitätsprüfung für Fertiggerichte, Feinkost und Frischfleisch der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) úiberzeugte jetzt ein Produkt der Mond-Star-Pastirma Schinkenproduktions GmbH aus Wiesbaden eine

Experten-Jury. Das Rinderkochfleisch im eigenen Saft ,,Dana Kavurma” erzielte eine Gold-Medaille. lnsgesamt testeten die DLG-Experten rund 3.900 Produkte. Alle prämierten Erzeugnisse sind abrufbar unter www.dlqverbra

uc her. i nfo/de/testerqebn isse/fertiq oerichte.

Mittelpunkt der DLG-Tests standen umfangreiche Produktanalysen zur objektiven Qualitätsbestimmung.

Beurteilt wurden sowohl die rohen als auch die nach Herstellerangaben

zubereiteten Erzeugnisse. Sensorische und laboranalytische Testergebnisse wurden ergänzt

um eine standardisierte Verpackungs- und Kennzeichnungsprüfung. Die Sachverständigen

berücksichtigten bei ihrer Urteilsfindung ebenso, ob die Verpackungen leicht zu handhaben

und zu öffnen waren. Denn dies spielt ebenso wie die Gelingsicherheit bei der Zubereitung in

der Küche eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung.

DLG -TesÞentrum Lebensm ittel

Dank seiner Fach- und Methodenkompetenz ist das akkreditierte DlG-Testzentrum führend

in der Qualitätsbewertung von Lebensmitteln. Ein neutrales Experten-Netzwerk sowie Prüfmethoden

auf Basis aktueller wissenschaftlich abgesicherter und produktspezifischer Qualitätssta

ndards gara ntieren Neutral ität u nd Q ual itätstransparenz.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook