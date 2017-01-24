ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİNE DİKKAT…

24 Ocak, 2017

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Kreşlerde bulunan çocukların birçoğu az özgüven eksikliğinden dolayı engellere takılmaktadırlar.

AOK Hessen´in Hessen eyaletinde hizmet sunan 300 kreşle yapmış olduğu anket „ Özgüven Eksikliğinin“ sebep ve sonuçları ile ilgili önemli bilimsel değer ve bilgileri:

Kreşe giden 3 ila 6 yaş arası çocukların 18% kısmı ruhsal olarak dengesiz

Hessen eyaletinde hizmet sunan eğitimcilerin görüşlerine göre, kreş yaşı çocukların ruhsal direnç güçlerinin az olmasının başlıca sebeplerin şu şekilde sıralamaktadırlar.

Ankete katılan 300 kreşlerin soruları vermiş olduğu cevaplar:

Ebeveyn ve akraklar kanalı ile yapılan fiziksel şiddet 85%

Aile ortamında ortaya çıkan kavga ve dayanıksızlık durumu 68%

Ebeveynlerden bir tanesini rusal problemi /bağımlıklık problemi 55%

Ebeveynlerin çocuklardan yüksek derecede beklentileri 49%

Ebeveynleri yüksek derecede korumaya yönelik çocukları yetiştirme eğilimi 47%

Kreşlerin en büyük problerimi ise şu başlıklardan ibarettir:

Personel eksikliği 56%

Zaman yetersizliği ve azlığı 23%

Ebeveynlerin yetersiz işbiriği 20%

Uyum problemi 20%

Ebeveylerin istekleri 15%

Büyük gruplar 10%

Mali problemler 7%

Problemli/zor çocuklar 5%

Bürokrasi 5%

Problemlerin her iki boyutunun tespitinden sonra sonuç olarak işin sağlığı iyileştirme ve özgüvenin emin adımlarla kazanılmasına yardım edecek prevensiyon/Prävention hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu inkar etmek yanlış olur. Bu vesile ile AOK Hessen uzun sürelerden beri PAPİLİO veya Jolinchenkids proğramlarını daha da genişleterek bu yaş katagorisindeki çocukların hizmetine sunmakta vede sunmayada devam edecektir. Burada ki yegane hedef ve amaç çoçukların özgüvenlerini güçlendirmek ve ebeveynlerinde bu alanda katılımcı rol almalarnı sağlamaktır.

Destek bizden, uygulamak sizden. Öz değer, öz saygı sonuç özgüveni oluşturur.

Kurum olarak, en azında bir mevcut proğramın uzun vade de bu kurumlar tarafından bilimsel ölçümler için kullanılması hedeflemekteyiz. Bu vesile çocuklarımıza daha güzel yardım edebilme ve onların daha iyi sahsiyeti insanlar olmalarını desteklemiş oluruz.

Daha fazla bilgi için internet adresleri:

http://www.papilio.de/werwannwo_hessen.php

https://jolinchen.de/