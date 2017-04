ÖZKAYSERİ PASTIRMA’YA BİR ÖDÜL DAHA

11 Nisan, 2017

Yorum Yok

M ond-Star-Pasti rma Schi n ken produktion aus W¡es baden erhält Preis für langjährige Produktqualität DLG bestätigt nachhaltige Qualitätsleistung – Preisverleihung in Fulda

(DLG). Die Mond-Star-Pastirma Schinkenproduktions GmbH aus Wiesbadenist jetzt von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) zum 2. Mal mit

dem ,,Preis für langjährige Produktqualität” geehrt worden. Das Unternehmen erhält die Auszeichnung für die Qualität seiner Produkte, die

im Rahmen der DLG-Qualitätsprüfungen für Schinken und Wurst regelmäßig untersucht werden. Zahlreiche Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft lassen ihre Produkte seit vielen Jahren freiwillig durch die Sachverständigen der DLG testen. Um dieses Qualitätsstreben nachhaltig zu fördern, vergibt die DLG den ,,Preis fur langjährige Produktqualität”. Die Auszeichnung wird seit 30 Jahren jährlich an Hersteller von Lebensmitteln verliehen. Unternehmen müssen fünf Jahre in Folge an den Qualitätsprüfungen des DLGTestzentrums Lebensmittel teilnehmen und pro Prämierungsjahr mindestens drei Prämierungen erzielen. Ab dem 5. erfolgreichen Teilnahmejahr wird der Betrieb mit dem ,,Preis für langjährige Produktqualität” ausgezeichnet. Nimmt ein Hersteller in einem Jahr nicht teil oder erreicht er nicht die erforderliche Anzahl an Prämierungen, so verliert er seinen Anspruch auf die Auszeichnung.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook