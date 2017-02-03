PANELE YOĞUN İLGİ

3 Şubat, 2017

Yorum Yok

Aykan İnan / Hasret Körpe

MEMMİNGEN – DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği Memmingen Koordinesi Bölgesi’nde bululan Memmingen, Kempten, Lindau, Immenstadt, Lindenberg ve Babenhausen cemiyetleri Memmingen Stadthalle salonunda “Kur’an ve Sünnet bütünlüğü” panel programı düzenlediler. Programa Memmingen bölgesindeki din görevlileri, cemiyet yöneticileri ile bay ve bayan dinleyiciler katıldılar.

Sunuculuğunu DİTİB İmmenstadt Din Görevlisi Yasin Şanver’in yaptığı panel programında, önce İstiklal Marşı okundu ve akabinde DİTİB Kempten Din Görevlisi Sami Doğru’nun Kur’an- ı Kerim tilavetiyle konferans başladı. Ev sahibi dernek adına DİTİB Memmingen Başkanı Sebahattin Kasımfırtına davetlileri selamladı.

“Kur’an ve Sünnet birbirinden ayrı düşünülemez”

Panelde DİTİB Din Görevlileri Tevhit Hafızoğulları (Memmingen), Abdullah Mercimekoğlu (Lindenberg) ve Mehmet Salih Yücel (Kempten) “Kur’an ve Sünnet bütünlüğü” hakkında sunumlarını yaptılar. Sunumlarda özet olarak Peygamberi ve onun sünnetini bırakıp “sadece Kur’an yeter” diyerek insanlarımızın kafalarını karıştırmaya çalışan insanların meydana çıktığını ve bu düşüncelere karşı çok dikkatli olunmasını vurgulandı. Ayrıca Kur’an ve Sünnetin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinin altı çizildi. Programı DİTİB Babenhausen Din Görevlisi Mehmet Faruk Önen dua ile kapatırken programa DİTİB Memmingen genç ve minik öğrencileri ilahiler ile ayrıca renk kattılar.

Bunu paylaş: Twitter

Google

Facebook

