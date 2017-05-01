PARA TRANSFERİ TERSİNE DÖNDÜ

1 Mayıs, 2017

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FRANKFURT – Kıta Avrupası ve Avro Bölgesi’nde faizsiz bankacılık iş modeline göre çalışan ilk banka ve Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın yüzde 100 iştiraki olan KT Bank AG’nin Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Kudsi Arslan, bankanın halihazırda Mannheim, Berlin ve Frankfurt şubeleri bulunduğunu, yakın tarihte Köln Şubesi’nin de açılacağını bildirdi.

Bankadaki çalışan sayısının yatırımların artmasına paralel her geçen gün yükseldiğini kaydeden Arslan, “Buraya Türkiye’den İslami bankacılık know-how transferi yapıyoruz. Her ne kadar Almanya, sayısı 2 bini bulan farklı ölçek ve nitelikte bankanın faaliyet gösterdiği köklü bir finans merkezi olsa da KT Bank AG ile birlikte başlayan İslami bankacılık faaliyetleri ile uluslararası bir finans merkezi olma konusunda önemli bir açılım gerçekleştirmiştir.” diye konuştu.

“Konseptimiz etik bankacılığı kapsıyor”

Ahmet Kudsi Arslan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) varlık alım programına değinirken, ECB’nin fonlama imkanlarından henüz İslami bir ürün oluşturulmadığı için yararlanamadıklarını söyledi.

İslami bankacılığın geleceğinin çok açık olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

“İslami bankacılık kendi içinde etik bankacılığın da çok önemli bir temsilcisi konumunda. Aslında global konseptimiz, İslami bankacılık. Fakat bizim konseptimiz etik bankacılığı kesinlikle kapsıyor. İslami bankacılık, aslında etik bankacılık müşterilerinin tam arayıp da bulamadığı bir model. Çünkü İslami bankacılıkta İslami değerlere uygun olmayan hiçbir ürün ve sektörün finansmanı yok.”

“Para transferi değişti”

KT Bank AG Üst Yöneticisi Arslan, Almanya’daki Türk vatandaşlarının Türkiye’ye yönelik para transferi profilinin değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Para transferlerine baktığımızda önceki yıllarda çok sayıda transfer Almanya’dan Türkiye’ye yapılıyordu. Artık bu biraz değişti. Artık birinci ve ikinci kuşağın Türkiye’de yaptığı yatırımlar, buradaki üçüncü ve dördüncü kuşağı besler duruma geldiği için Türkiye’den Almanya’ya yapılan transfer hacmi Almanya’dan Türkiye’ye yapılan hacmin 3 katına ulaşmış durumda. Bu şekliyle baktığımızda ana bankamızın Türkiye’de yaklaşık 400 şubesinin olması mükemmel bir avantaj olarak öne çıkıyor. KT Bank’ta açılacak bir hesapla, ana bankadan KT Bank’a ve KT Bank’tan ana bankaya en uygun şartlarla transfer yapan banka konumundayız.”

“Türkiye’nin sürekli sürdürülebilir büyüme trendini yakalamış olması çok olumlu”

Ahmet Kudsi Arslan, halk oylamasının ardından Türkiye’de artık seçim ve diğer tartışmaları geride bırakarak üreten ve çalışan bir ekonomiye olan ilginin artmasını beklediklerini kaydetti.

Türkiye’de yaşanan olağanüstü olaylara karşın 2016 büyüme rakamlarının yüksek gelmesinin ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin ne kadar başarılı ve Türkiye’nin kendi içinde ne kadar dinamik bir ülke olduğunu gösterdiğini belirten Arslan, “Ben bu büyüme ivmesinin ekonomi yönetiminin alacağı yeni kararlarla, yeni teşvik paketleriyle daha da yukarı döneceğine eminim. Bu açıdan gelişmekte olan ülkelerde Türkiye’nin sürekli sürdürülebilir büyüme trendini yakalamış olması çok olumlu bir durum.” ifadelerini kullandı.

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