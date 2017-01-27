PARANIZI SOKAĞA ATMAYIN

27 Ocak, 2017

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İbrahim Ferah

RÜSSELSHEIM – Almanya’da özel hayat ve emeklilik sigortası (Private Lebens – und Rentenversicherung) yaptıran vatandaşlara yönelik, daha evvel banka kredisi alanlarda olduğu gibi bilgilendirme hatası yapıldığını ve birçok sigortalının mağdur edildiğini söyleyen Avukat Kenan Çelikkal, “Birçok insan, kendisi yada çocukları için özel sigorta yaptırıyor ve belirli bir zaman sonra iptal ederek yatırdığı parayı almak istediğinde, sigortalar bu paranın tamamını geri ödemiyor. Mesela, her sene 1000 avro yatıran kimse, on senede 10.000 avro yatırmış oluyor ve parasının tamamını alması lazım iken, kesintili olarak 7000 avro alıyor. Bu durumda vatandaş, haksız olarak mağdur ediliyor. Biz de dava açarak ödenilen paranın tamamını faiziyle birlikte sigortalardan talep ediyoruz. Bazı sigortalar, davaya lüzum kalmadan parayı ödüyorlar. Böylece vatandaş parasını sokağa atmamış oluyor” dedi.

HESAPTA OLMAYAN PARA GELİYOR

Bilgilendirme hatası olan ve dava açılabilecek sigortaların, 01.01.1995 – 31.12.2007 tarihleri arasında yapılan özel hayat ve emekli sigortalarını kapsadığını belirten Çelikkal, “Dava açmadan evvel, 90 avro gibi cüzi bir danışma ücreti alıyoruz. Eğer davayı açarsak, danışma ücreti ve dava ücretini, vatandaşın cebinden para çıkmayacak şekilde, davayı kazanınca gelecek paradan da talep ediyoruz. Ayrıca, vatandaşın geçerli hukuksal koruması varsa (Rechtsschutz), danışma ve dava ücreti de ödemiyor” şeklinde konuştu.

ALMANYA GENELİNDE DAVALARA BAKIYORUZ

Avukatlık mesleğini severek yaptığını ve müvekkillere karşı dürüst davrandığını söyleyen Çelikkal, “Tüm almanya içerisinde hukuk hizmeti veriyoruz. Kazanma ihtimali zor olan davaları, vatandaşa kazanırırız şeklinde anlatmıyoruz. Kazanma şansı ne ise onu söylüyoruz. Amacımız, öncelikle haksızlıkların ve mağduriyetlerin giderilmesidir” dedi.

İrtibat:

06142 207 85 08

06142 207 85 09

kredi@aurand-celikkal.de

www.aurand-celikkal.de

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