PEJ SEÇİMLERE KATILACAK

18 Nisan, 2017

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Fransa’da Türklerin ve yabancıların siyasete katılmasını teşvik etmek için kurulan Eşitlik ve Adalet Partisi (PEJ), ülkede haziranda düzenlenecek genel seçimlerde yarışacak.

Yeni bir siyasi parti olan PEJ, aşırı partilerin rağbet gördüğü siyasi arenada, Hollanda’daki Denk Partisi gibi, Avrupa’daki siyasi alanda kendilerine bir yol çizmeye çalışan genç göçmenlerden oluşuyor.

PEJ Genel Başkanı Şakir Çolak, AA muhabirine değerlendirmesinde, ülkedeki mevcut siyasi sistemin farklılıkları kabul etmediğine işaret ederek göçmen gençlerin beklentilerini karşılamak için yeni bir siyasi parti kurmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

PEJ mensuplarının, siyaseti bir meslek haline dönüştürmek yerine ülkedeki tartışma zeminini geliştirmek için bir araç olarak kullandığını ifade eden Çolak, hatta aralarından bazılarının Sosyalist Parti (PS) ve Halk Hareketi Birliği (UMP) partisinden geldiğini kaydetti.

Çolak, söz konusu üyelerin bu partilerin kendi kabuğuna kapanmasının ardından ilk önce bağımsız liste oluşturduklarını daha sonra da PEJ’i kurma kararı aldıklarını belirtti.

PEJ’in kurucusu Hikmet Hüseyinbaş’ın yerine 2016’da geçen Çolak, Ocak 2015’te kurulan bu partiyle eşitsizlik ve haksızlıkla mücadele etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

PEJ, kurulduğundan bu yana çok sayıda bölgesel ve ulusal medyanın dikkatini çekerken bazı medya organları ise PEJ’i Türkiye’nin Fransa’daki ayağı olmakla suçluyor.

Bu suçlamalarla ilgili, “Biz Fransız siyasi bir partiyiz.” diyen Çolak, “sıradan” olarak nitelendirdiği diğer partilerin Fransa’yı mevcut duruma sürüklediğini savundu.

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