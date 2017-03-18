PKK’DAN HAYIR MİTİNGİ

18 Mart, 2017

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FRANKFURT – Türk bakanlarının toplantılarını çeşitli bahanelerle engelleyen Almanya, Frankfurt’ta terör örgütü PYD Eş başkanı Salih Müslim’in PKK’lılara seslenmesine izin verdi. Polisin koruma sağladığı mitinge 10 bin PKK yandaşı katıldı. Avrupa skandal kararlarına bugün bir yenisini daha ekledi. Almanya’nın Frankfurt kentinde terör örgütü PKK/PYD yandaşları “hayır” kampanyası için toplandı. Türk bakanlarının toplantılarını engellemek için “güvenlik” bahanesini kullanan Almanya, teröristlerin kent meydanında miting yapmasına izin verdi. Hatta Alman polisi geniş güvenlik önlemleri alarak, terör yandaşları ve teröristlere kalkan oldu.

TERÖRİST POSTERLERİYLE YÜRÜDÜLER

Nevruz kutlaması bahanesiyle toplanan terör örgütü yandaşları, ellerinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posteri ve PKK paçavralarıyla yürüdü. Miting alanlarında referandum için “hayır” standları yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ EŞBAŞKANI KONUŞMA YAPTI

Türkiye’de hakkında arama kararı çıkarılan terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin eşbaşkanı Salih Müslim, mitingde konuşma yaptı. Salih Müslim’in kent meydanında terör örgütü yandaşlarına hitap etmesine izin veren Almanya’nın ikiyüzlülüğü bir kez daha tescillendi.

ERDOĞAN: ALMANYA TERÖRE YARDIM VE YATAKLIKTAN YARGILANMALI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın toplantısının iptal edilmesinden sonra Almanya’nın teröre yardım ve yataklıtan yargılanması gerektiğini söylemişti.

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