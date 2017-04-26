POLİS ADAYLARI CAMİDE

26 Nisan, 2017

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Murat Pehlivan

DUİSBURG- Köln Üniversitesi Polis Adayı öğrenciler Prof.Dr. Herr Busse’ nin öncülüğünde Ditib Duisburg Merkez Cami’sini ziyaret ettiler. Toplam 51 kişilik gruba iki saat boyunca rehberlik eden Diyalog Merkezi çalışanları Hülya Ceylan ve Gülhanım Şahin Cami hakkında yapımından, işçiliğine kapasitesinden, işlevine tüm özelliklerini anlattılar. Ziyaret programının öğle namazına denk gelmesi hasabi ile grup, namaz saatinde caminin içinde büyük bir dikkat ve sessizlikle, ezanın okunmasından, tespih duasına her anı merak ile gözlemlediler. Ziyaretteki ilgiden oldukça memnun olan grup, teşekkürlerini ilettiler.

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