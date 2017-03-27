27 Mart, 2017

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Türk gençleri, trafik kontrolü gibi basit bir konuyu şiddete dönüştüren Alman polisinden şikayetçi oldu

Muzaffer Çetin

PHİLİPPSBURG Almanya’nın Philippsburg kentinde trafik kontrolü için durdurulan Gökhan Ertan (31), kendisine ve arkadaşına uygulanan polis şiddeti sebebiyle adaletin tecelli etmesini bekliyor. Avukatıyla gerekli girişimleri dün başlattığını ifade eden Ertan, başına gelenlere halen inanamadığını söyledi. Olayı anlatan Ertan, polislerin kendisine ve yanındaki arkadaşına kemer takmadığı için ceza yazdığını ve parayı peşin istediğini söyledi. Para getirmesi için telefonla Ali Bek isimli arkadaşını çağırdığını kaydeden Ertan, “Polisler, Ali’ye, ‘Senin de emniyet kemerin yok. 30 Euro ödeyeceksin’ dediler. Halbuki kemeri bağlıydı,

bizzat gördüm. Sonra Ali ile memurlar arasında tartışma çıkınca polisin biri, ‘Pislik Türkler, bu daha başlangıç’ deyip el kol işaretleri yapmaya başladı. Ali de sözlü karşılık verince tekme tokat saldırmaya başladılar. Ben ayırmaya çalışırken polislerden biri kafama copla vurdu ve kaşımı yardı. Beni kanlar içerisinde bırakarak, Ali’yi de ekip otosuna koyup gittiler. Karakola gittim, ama şikayetimi kabul etmeden beni dışarı attılar” dedi.

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