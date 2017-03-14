BU POPÜLİST BİR YAKLAŞIM

14 Mart, 2017

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KÖLN – TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Avrupa Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya’nın Saarland Eyaleti Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Türkiye’deki referanduma yönelik eyaletlerinde yapılacak etkinliklerini yasaklamak için ellerinden geleni yapacakları yönündeki açıklamasını “popülist bir yaklaşım” olarak değerlendirerek tepki gösterdi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yeneroğlu, “Şimdiye kadar biz Saarland eyaletinde Türk toplumunun da azlığı sebebiyle orada bir program planlamamıştık, bir organizemiz de olmadı. Dolayısıyla böyle bir çıkışın hiç bir karşılığı yok, hiç bir anlamı yok.” dedi. Yeneroğlu, Eyalet Başbakanı’nın bu çıkışını Almanya yasasının 47’inci maddesine dayandırmasının çok garip olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Ortada somut bir vaka yokken, önleyici bir yasaklama getirilmesi zaten hukuken söz konusu değildir. Burada Türkiye’nin iç siyaseti, sorunları, çatışması buraya taşınmasın ve bununda ötesinde bunların taşınması durumunda Almanya’daki iç barışımızı tehdit eder şeklinde bir yaklaşımın karşılığı hiç bir şekilde söz konusu değil. Bizim yaptığımız programlarda şimdiye kadar bırakın bizim iç barışın tehdit edilmesi, bir insanın burnu bile kanamamıştır. Almanya’da özellikle son zamanlarda ortamın gerilmiş olması ve insanların bu kampanyalar çerçevesinde bu meseleleri kamuoyunda gündeme taşıması iç barışı, iç huzuru tehdit eden bir husus değildir.”

Terör örgütlerinin söz konusu bu eyalette aktif bir şekilde çalışma yürüttüklerini hatırlatan Yeneroğlu, şunları kaydetti:

“PKK terör örgütü Saarland eyaletinde her ortamda her türlü propagandayı yaparken niye bunlarla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadınız ve bunları yasaklamadınız? Bu şimdi mi aklınıza geliyor diye kişiye mutlaka sorarlar. Bu sebepten dolayı bunun hukukla hiçbir alakası yok. Olmayan bir vaka üzerinden bir tartışma yaratıp gündem olma çabası içerisindeler. Çünkü Saarland eyaletinin nüfusu ve küçüklüğü itibariyle de Alman siyasetinde çok fazla gündem olabilecek bir konumu yok. Herhalde Sayın Başbakan gündeme girmek, dikkat çekmek için böyle bir açıklama yapmış olsa gerek.”

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