POST AİLESİNİN ACI GÜNÜ

21 Mart, 2017

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Mehmet Atak

HAMBURG – Yakalandığı amansız hastalık sonucu hayata gözlerini yuman usta gazeteci Sedat Açıkbaş (60), Hamburg’daki cenaze töreninden sonra İstanbul Kavaklı mezarlığında toprağa verildi. “2017, 2016’YI ARATACAK (MI?)” başlıklı son yeni yıl mesajında, “Ve milâdi takvim 2016 yılı, nöbeti 2017’ye devretti. 2017 yılı, çok üzüldüğümüz, dünyayı savaş ve şiddet-terör dalgasıyla kaplayan 2016 yılını aratacağa benziyor. Dünyayı yöneten güçlerin netice alma hamlesi 2017’de olacak.(…) İnsanlığın para ve menfaat uğruna kan içinde yüzdürülmediği, savaşsız, terörsüz, çatışmasız, sağlıklı bir dünya oluşmasını temenni ediyorum.” sözleriyle insanlığa seslenen Post Gazetesi Hamburg Haber Müdürü, duayen gazeteci Sedat Açıkbaş (60), ne yazık ki branşının en verimli çağında mide kansere yenik düştü. Ocak ayından beri kemoterisi devam eden usta gazeteci, sevenlerinden meslektaşlarından ayrılarak ebedi yolculuğa uğurlandı.

Hamburg DİTİB Mescidi Aksa Camii’nde imam Ömer Gülbay’ın yaptığı kısa konuşmadan sonra Cemalettin Ergin’in kıldırdığı cenaze namazı için bir araya gelen aile fertleri, gazeteci arkadaşları, dostları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daima güleryüzüyle bilinen Sedat Açıkbaş’a haklarını helâl ettiler. Açıkbaş, Konsolos Nejat Doğançay, Eğitim Ataşesi Prof. dr. Seyfullah Kara, Frankfurt’tan gelen Post ve Türkiye Gazeteleri temsilcileri, arkadaşları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Merhum Açıkbaş’ın kardeşi Selim Suat Açıkbaşi, oğlu Serhat Açıkbaş, yeğenleri Sertan ve Suha Özdemir ile Post Gazetesi Bölge Müdürü Erdal Altuntaş ve Basın Birliği üyeleri taziyeleri kabul ettiler. Hamburg Türk Basın Birliği yönetimi, kendi yönetimlerinde görev Alan Sedat Açıkbaş için cenaze yerine bir çelenk gçnderirken, bazı vatandaşlar da çiçek gönderdiler.

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