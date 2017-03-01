Rabia Annelerinden: “Yetimhane”

1 Mart, 2017

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Halil Uygun

MAASMECHELEN – Elele verdiler, birlik oldular dirlik oldular ve başarılı mükemmel bir organize çıkardı “Rabia Anneleri”. Belçika’nın Maasmechelen belediyesinde Rabia Anneleri yetimler için uğraştılar günlerce. Afrika’nın Gana ülkesinde bir yetimhanenin açılması için elele verip “Bayanlar Gecesi” düzenleyen Rabia Anneleri adına gazetemize açıklamada bulunan Elif Yılmaz, bayan arkadaşlarımız ile birlikte oluşturduğumuz Rabia Anneleri adı altında Gana’da bir yetimhanenin açılması için nasıl faydalı olabiliriz diye düşündük dedi. Yılmaz, “Sonunda Rabia Anneleri ile birlikte ‘Bayanlar Eğlencesi” adı altında elde edilen gelirin Gana’da bir yetimhanenin açılması için etkinlik düzenledik. Allahü Teâlâ niyetlerimizi ve emeği geçenlerden razı olsun. İnşallah tamamına erdirsin. Bizler Rabia Yetimhanesinin açılması için gönüllü olarak çalışmaktayız. Yetimhanenin maliyeti 10 Bin Euro’ya mal oluyormuş. Çok şükür elhamdülillah yetimhanenin açılmışı için gereken meblağı elde ettik ve aynı zamanda bir suyu kuyusunun da açılması için para kaldı. Çok sevinçliyiz. Hem ‘Rabia Yetimhanemiz hem de Rabia Su Kuyumuz’ olacak. Tamamen gönüllü annelerden oluşmakta olan Rabia Anneleri inşallah daha çok insanın yüzünü güldürmeye başarır. Biz koyduk yetimhanenin adını da. Elde edilen gelir direk yetimhanenin inşası için kullanılacak inşallah. Bizde Betül Korkmaz ablamızın aracılığıyla yaptırıyoruz. Gönüllü olarak 2 yetimle başladı kendisi. Projeyi ilerletti. Bizlerde onun vesilesiyle projesine destek olduk. Rabia Yetimhanesi’ne yönelik yaptığımız çalışmaları engel olmak için ‘Paralelciler’, ‘Fetöçüler’ gibi iftiralara maruz kaldık. Yılmadık bıkmadık doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizim hiçbir zaman paralel yapı ve Fetö ile bir işimiz olmadı ve olmazda” sözlerine yer verdi

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